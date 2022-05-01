10:13 01.05.2022 (обновлено: 10:20 01.05.2022)
Украинские войска обстреляли Горловку и Озеряновку
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Горловку и Озеряновку снарядами калибра 122 миллиметра
© Илья ПиталевСотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы Горловки
© Илья Питалев
Сотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы Горловки. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Озеряновку, за 20 минут выпущено 16 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 9.30 - н.п. Новгородское - н.п. Горловка (поселок шахты им. Гагарина): выпущено 8 снарядов калибром 122 мм; 9.50 - н.п. Новгородское - н.п. Озеряновка: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.