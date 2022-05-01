https://ria.ru/20220501/donbass-1786425886.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Озеряновку

Украинские войска обстреляли Горловку и Озеряновку - РИА Новости, 01.05.2022

Украинские войска обстреляли Горловку и Озеряновку

Украинские войска обстреляли Горловку и Озеряновку, за 20 минут выпущено 16 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T10:13

2022-05-01T10:13

2022-05-01T10:20

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

горловка

донецкая народная республика

владимир путин

россия

украина

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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Озеряновку, за 20 минут выпущено 16 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 9.30 - н.п. Новгородское - н.п. Горловка (поселок шахты им. Гагарина): выпущено 8 снарядов калибром 122 мм; 9.50 - н.п. Новгородское - н.п. Озеряновка: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220501/donbass-1786417711.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220501/obstrel-1786414340.html

горловка

донецкая народная республика

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, донецкая народная республика, владимир путин, россия, украина