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Объявленные персонами нон грата бельгийские дипломаты покинули Россию - РИА Новости, 01.05.2022
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Объявленные персонами нон грата бельгийские дипломаты покинули Россию
Объявленные персонами нон грата бельгийские дипломаты покинули Россию - РИА Новости, 01.05.2022
Объявленные персонами нон грата бельгийские дипломаты покинули Россию
Сотрудники посольства Бельгии в России, объявленные персонами нон грата, покинули Москву в воскресенье, сообщило бельгийское информагентство Belga. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T23:51
2022-05-01T23:51
в мире
александр токовинин
бельгия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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БРЮССЕЛЬ, 1 мая - РИА Новости. Сотрудники посольства Бельгии в России, объявленные персонами нон грата, покинули Москву в воскресенье, сообщило бельгийское информагентство Belga."Двенадцать сотрудников посольства, против которых была принята эта мера, уже вернулись в Бельгию", - сообщил агентству представитель МИД.Дипломаты и члены их семей вылетели из Москвы на борту военно-транспортного самолета бельгийских ВВС, так как регулярного сообщения между двумя странами в настоящее время нет.При этом во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что посольство продолжит работать, несмотря на отъезд значительного числа сотрудников."Наше посольство в Москве остается открытым, продолжает функционировать, несмотря на сокращение числа сотрудников", - сообщил в МИД Бельгии.Девятнадцатого апреля посол Бельгии в Москве Марк Михильсен был вызван в МИД России, ему был заявлен решительный протест в связи с решением Брюсселя о высылке 21 сотрудника российских загранучреждений в Бельгии. В качестве ответной меры Россия объявила персонами нон грата сотрудников посольства Бельгии в Москве, которым предписано покинуть РФ до конца дня 3 мая.В Брюсселе назвали решение о высылке дипломатов "неоправданным" и заверили, что все сотрудники посольства в Москве "выполняли свои функции в соответствии с дипломатической аккредитацией и Венской конвенции о дипломатических сношениях".В конце марта Бельгия объявила о высылке 21 сотрудника посольства и торгового представительства России в Брюсселе, а также генконсульства в Антверпене. В Брюсселе обвинили россиян в причастности к шпионской деятельности, которая якобы угрожает безопасности королевства. Дипломатам дали 15 дней, чтобы покинуть страну.Посол России в Бельгии Александр Токовинин отверг эти обвинения как необоснованные. По его словам, данное решение наносит серьезный удар по российско-бельгийским отношениям и идет вразрез с традициями взаимодействия между двумя странами.
https://ria.ru/20220422/belgiya-1785023318.html
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в мире, александр токовинин, бельгия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
23:51 01.05.2022
 
Объявленные персонами нон грата бельгийские дипломаты покинули Россию

Объявленные персонами нон грата бельгийские дипломаты покинули Россию

© AP Photo / Francois WalschaertsЗдание парламента Бельгии в Брюсселе
Здание парламента Бельгии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© AP Photo / Francois Walschaerts
Здание парламента Бельгии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 1 мая - РИА Новости. Сотрудники посольства Бельгии в России, объявленные персонами нон грата, покинули Москву в воскресенье, сообщило бельгийское информагентство Belga.
"Двенадцать сотрудников посольства, против которых была принята эта мера, уже вернулись в Бельгию", - сообщил агентству представитель МИД.
Дипломаты и члены их семей вылетели из Москвы на борту военно-транспортного самолета бельгийских ВВС, так как регулярного сообщения между двумя странами в настоящее время нет.
При этом во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что посольство продолжит работать, несмотря на отъезд значительного числа сотрудников.
"Наше посольство в Москве остается открытым, продолжает функционировать, несмотря на сокращение числа сотрудников", - сообщил в МИД Бельгии.
Девятнадцатого апреля посол Бельгии в Москве Марк Михильсен был вызван в МИД России, ему был заявлен решительный протест в связи с решением Брюсселя о высылке 21 сотрудника российских загранучреждений в Бельгии. В качестве ответной меры Россия объявила персонами нон грата сотрудников посольства Бельгии в Москве, которым предписано покинуть РФ до конца дня 3 мая.
В Брюсселе назвали решение о высылке дипломатов "неоправданным" и заверили, что все сотрудники посольства в Москве "выполняли свои функции в соответствии с дипломатической аккредитацией и Венской конвенции о дипломатических сношениях".
В конце марта Бельгия объявила о высылке 21 сотрудника посольства и торгового представительства России в Брюсселе, а также генконсульства в Антверпене. В Брюсселе обвинили россиян в причастности к шпионской деятельности, которая якобы угрожает безопасности королевства. Дипломатам дали 15 дней, чтобы покинуть страну.
Посол России в Бельгии Александр Токовинин отверг эти обвинения как необоснованные. По его словам, данное решение наносит серьезный удар по российско-бельгийским отношениям и идет вразрез с традициями взаимодействия между двумя странами.
Брюссель - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
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В миреАлександр ТоковининБельгияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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