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Украина денонсировала соглашение с Россией в области рыбного хозяйства - РИА Новости, 01.05.2022
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Украина денонсировала соглашение с Россией в области рыбного хозяйства
Украина денонсировала соглашение с Россией в области рыбного хозяйства - РИА Новости, 01.05.2022
Украина денонсировала соглашение с Россией в области рыбного хозяйства
Кабмин Украины денонсировал соглашение с Россией в области рыбного хозяйства. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T19:02
2022-05-01T19:02
экономика
украина
черное море
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Кабмин Украины денонсировал соглашение с Россией в области рыбного хозяйства."Кабинет министров Украины принял постановление "О денонсации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области рыбного хозяйства", - говорится в сообщении на сайте украинского правительства.Соглашение было подписано в 1992 году. Соглашение предусматривает, в частности, разработку и согласование мер по регулированию промысла соответствующих видов морских живых ресурсов морей, сотрудничество для сохранения, воспроизводства, управления и поддержания запасов анадромных видов в Азовском и Черном морях на биологически безопасном уровне, координацию рыбохозяйственной политики.
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экономика, украина, черное море
19:02 01.05.2022
 
Украина денонсировала соглашение с Россией в области рыбного хозяйства

Правительство Украины денонсировало соглашение с Россией в области рыбного хозяйства

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Кабмин Украины денонсировал соглашение с Россией в области рыбного хозяйства.
"Кабинет министров Украины принял постановление "О денонсации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области рыбного хозяйства", - говорится в сообщении на сайте украинского правительства.
Соглашение было подписано в 1992 году. Соглашение предусматривает, в частности, разработку и согласование мер по регулированию промысла соответствующих видов морских живых ресурсов морей, сотрудничество для сохранения, воспроизводства, управления и поддержания запасов анадромных видов в Азовском и Черном морях на биологически безопасном уровне, координацию рыбохозяйственной политики.
Главное здание Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 23:16
Источник: СФ может рассмотреть законы о денонсации соглашений с СЕ 23 марта
 
ЭкономикаУкраинаЧерное море
 
 
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