https://ria.ru/20220501/denonsatsiya-1786481610.html

Украина денонсировала соглашение с Россией в области рыбного хозяйства

Украина денонсировала соглашение с Россией в области рыбного хозяйства - РИА Новости, 01.05.2022

Украина денонсировала соглашение с Россией в области рыбного хозяйства

Кабмин Украины денонсировал соглашение с Россией в области рыбного хозяйства. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T19:02

2022-05-01T19:02

2022-05-01T19:02

экономика

украина

черное море

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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Кабмин Украины денонсировал соглашение с Россией в области рыбного хозяйства."Кабинет министров Украины принял постановление "О денонсации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области рыбного хозяйства", - говорится в сообщении на сайте украинского правительства.Соглашение было подписано в 1992 году. Соглашение предусматривает, в частности, разработку и согласование мер по регулированию промысла соответствующих видов морских живых ресурсов морей, сотрудничество для сохранения, воспроизводства, управления и поддержания запасов анадромных видов в Азовском и Черном морях на биологически безопасном уровне, координацию рыбохозяйственной политики.

https://ria.ru/20220316/denonsatsiya-1778568538.html

украина

черное море

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экономика, украина, черное море