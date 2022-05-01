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Украина денонсировала соглашение с Россией в области рыбного хозяйства
Украина денонсировала соглашение с Россией в области рыбного хозяйства - РИА Новости, 01.05.2022
Украина денонсировала соглашение с Россией в области рыбного хозяйства
Кабмин Украины денонсировал соглашение с Россией в области рыбного хозяйства. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T19:02
2022-05-01T19:02
2022-05-01T19:02
экономика
украина
черное море
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Кабмин Украины денонсировал соглашение с Россией в области рыбного хозяйства."Кабинет министров Украины принял постановление "О денонсации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области рыбного хозяйства", - говорится в сообщении на сайте украинского правительства.Соглашение было подписано в 1992 году. Соглашение предусматривает, в частности, разработку и согласование мер по регулированию промысла соответствующих видов морских живых ресурсов морей, сотрудничество для сохранения, воспроизводства, управления и поддержания запасов анадромных видов в Азовском и Черном морях на биологически безопасном уровне, координацию рыбохозяйственной политики.
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экономика, украина, черное море
Украина денонсировала соглашение с Россией в области рыбного хозяйства
Правительство Украины денонсировало соглашение с Россией в области рыбного хозяйства