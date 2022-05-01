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В первомайской демонстрации в Париже приняли участие 21 тысяча человек
В первомайской демонстрации в Париже приняли участие 21 тысяча человек - РИА Новости, 01.05.2022
В первомайской демонстрации в Париже приняли участие 21 тысяча человек
В первомайской демонстрации в Париже приняли участие 21 тысяча человек, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на мониторинговый центр Occurrence. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T20:48
2022-05-01T20:48
2022-05-01T20:53
в мире
праздник весны и труда
париж
франция
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ПАРИЖ, 1 мая - РИА Новости. В первомайской демонстрации в Париже приняли участие 21 тысяча человек, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на мониторинговый центр Occurrence.Традиционная первомайская демонстрация стартовала в воскресенье с площади Республики в Париже в районе 15.00 по местному времени (16.00 мск). В ней участвовали различные профсоюзы, молодежные организации, левые политики, представители социалистических и коммунистических партий, а также сторонники движения "Желтые жилеты".Шествие проходило мирно, пока к нему не присоединилась радикально настроенная молодёжь black block. Как сообщал корреспондент РИА Новости, радикалы демонстративно жгли мусорные баки, сносили металлические ограждения, бросали камни и куски асфальта в стражей порядка.В ответ правоохранители применяли слезоточивый газ.Шествие периодически сопровождалось провокациями со стороны демонстрантов и столкновениями с сотрудниками полиции, а также задержаниями агрессивно настроенных протестующих.В ходе манифестации радикалы разбили витрины кафе, магазинов, агентств недвижимости, банков, страховых компаний и аптек, а также выбили стекла у автобусных остановок.Шествие завершилось на площади Нации, где продолжили происходить стычки между демонстрантами и полицией.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кадры столкновения полиции и радикалов в Париже
Столкновения полиции и радикалов начались на бульваре Вольтер в Париже, правоохранители несколько раз распылили слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости.
2022-05-01T20:48
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Разбитые витрины на первомайской демонстрации в Париже
Радикалы на первомайской демонстрации в Париже разгромили кафе и витрины в зданиях на бульваре Вольтер
2022-05-01T20:48
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, праздник весны и труда, париж, франция, видео
20:48 01.05.2022 (обновлено: 20:53 01.05.2022)
В первомайской демонстрации в Париже приняли участие 21 тысяча человек
BFMTV: в первомайской демонстрации в Париже приняли участие 21 тысяча человек
ПАРИЖ, 1 мая - РИА Новости.
В первомайской демонстрации в Париже приняли участие 21 тысяча человек, сообщает телеканал BFMTV
со ссылкой на мониторинговый центр Occurrence.
Традиционная первомайская демонстрация стартовала в воскресенье с площади Республики в Париже
в районе 15.00 по местному времени (16.00 мск). В ней участвовали различные профсоюзы, молодежные организации, левые политики, представители социалистических и коммунистических партий, а также сторонники движения "Желтые жилеты".
Шествие проходило мирно, пока к нему не присоединилась радикально настроенная молодёжь black block. Как сообщал корреспондент РИА Новости, радикалы демонстративно жгли мусорные баки, сносили металлические ограждения, бросали камни и куски асфальта в стражей порядка.
В ответ правоохранители применяли слезоточивый газ.
Шествие периодически сопровождалось провокациями со стороны демонстрантов и столкновениями с сотрудниками полиции, а также задержаниями агрессивно настроенных протестующих.
В ходе манифестации радикалы разбили витрины кафе, магазинов, агентств недвижимости, банков, страховых компаний и аптек, а также выбили стекла у автобусных остановок.
Шествие завершилось на площади Нации, где продолжили происходить стычки между демонстрантами и полицией.