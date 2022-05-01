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В первомайской демонстрации в Париже приняли участие 21 тысяча человек

В первомайской демонстрации в Париже приняли участие 21 тысяча человек - РИА Новости, 01.05.2022

В первомайской демонстрации в Париже приняли участие 21 тысяча человек

В первомайской демонстрации в Париже приняли участие 21 тысяча человек, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на мониторинговый центр Occurrence. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T20:48

2022-05-01T20:48

2022-05-01T20:53

в мире

праздник весны и труда

париж

франция

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ПАРИЖ, 1 мая - РИА Новости. В первомайской демонстрации в Париже приняли участие 21 тысяча человек, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на мониторинговый центр Occurrence.Традиционная первомайская демонстрация стартовала в воскресенье с площади Республики в Париже в районе 15.00 по местному времени (16.00 мск). В ней участвовали различные профсоюзы, молодежные организации, левые политики, представители социалистических и коммунистических партий, а также сторонники движения "Желтые жилеты".Шествие проходило мирно, пока к нему не присоединилась радикально настроенная молодёжь black block. Как сообщал корреспондент РИА Новости, радикалы демонстративно жгли мусорные баки, сносили металлические ограждения, бросали камни и куски асфальта в стражей порядка.В ответ правоохранители применяли слезоточивый газ.Шествие периодически сопровождалось провокациями со стороны демонстрантов и столкновениями с сотрудниками полиции, а также задержаниями агрессивно настроенных протестующих.В ходе манифестации радикалы разбили витрины кафе, магазинов, агентств недвижимости, банков, страховых компаний и аптек, а также выбили стекла у автобусных остановок.Шествие завершилось на площади Нации, где продолжили происходить стычки между демонстрантами и полицией.

париж

франция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры столкновения полиции и радикалов в Париже Столкновения полиции и радикалов начались на бульваре Вольтер в Париже, правоохранители несколько раз распылили слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости. 2022-05-01T20:48 true PT0M25S

Разбитые витрины на первомайской демонстрации в Париже Радикалы на первомайской демонстрации в Париже разгромили кафе и витрины в зданиях на бульваре Вольтер 2022-05-01T20:48 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, праздник весны и труда, париж, франция, видео