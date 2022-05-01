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Путин игнорирует попытки США давить на союзников России, заявили в USAID - РИА Новости, 01.05.2022
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Путин игнорирует попытки США давить на союзников России, заявили в USAID
Путин игнорирует попытки США давить на союзников России, заявили в USAID - РИА Новости, 01.05.2022
Путин игнорирует попытки США давить на союзников России, заявили в USAID
Руководитель Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр заявила в воскресенье, что Вашингтон в свете событий на Украине оказал всевозможное... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T20:43
2022-05-01T20:43
владимир путин
украина
сша
агентство по международному развитию сша
саманта пауэр
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ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. Руководитель Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр заявила в воскресенье, что Вашингтон в свете событий на Украине оказал всевозможное давление на страны, которые "сохраняют влияние" на президента РФ Владимира Путина, однако российский лидер игнорирует это давление."Мы оказали всевозможное дипломатическое давление на страны, которые сохранили влияние на Путина: Турцию, Израиль, Индию, Китай. Путину все равно", - сказала Пауэр в эфире телеканала CBS, комментируя ход украинского конфликта и спецоперацию РФ.При этом она не согласилась с оценкой журналистки о том, что США в свете событий на Украине не остается "ничего, кроме как наблюдать"."На мой взгляд, это неправильная характеристика действий, которые предприняли США. В мои обязанности не входит говорить о помощи в сфере безопасности, которая была предоставлена – однако именно она позволила Украине наносить ответные удары и продержаться столько, сколько возможно", - отметила глава USAID.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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владимир путин, украина, сша, агентство по международному развитию сша, саманта пауэр
20:43 01.05.2022
 
Путин игнорирует попытки США давить на союзников России, заявили в USAID

Глава USAID Пауэр заявила, что Путин игнорирует попытки США давить на союзников России

© Flickr / United States Mission GenevaСаманта Пауэр
Саманта Пауэр - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© Flickr / United States Mission Geneva
Саманта Пауэр. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. Руководитель Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр заявила в воскресенье, что Вашингтон в свете событий на Украине оказал всевозможное давление на страны, которые "сохраняют влияние" на президента РФ Владимира Путина, однако российский лидер игнорирует это давление.
"Мы оказали всевозможное дипломатическое давление на страны, которые сохранили влияние на Путина: Турцию, Израиль, Индию, Китай. Путину все равно", - сказала Пауэр в эфире телеканала CBS, комментируя ход украинского конфликта и спецоперацию РФ.
При этом она не согласилась с оценкой журналистки о том, что США в свете событий на Украине не остается "ничего, кроме как наблюдать".
"На мой взгляд, это неправильная характеристика действий, которые предприняли США. В мои обязанности не входит говорить о помощи в сфере безопасности, которая была предоставлена – однако именно она позволила Украине наносить ответные удары и продержаться столько, сколько возможно", - отметила глава USAID.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
Вчера, 20:07
В конгресс внесли резолюцию об участии ВС США в конфликте на Украине
 
Владимир ПутинУкраинаСШААгентство по международному развитию СШАСаманта Пауэр
 
 
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