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Украина предложила Китаю стать гарантом безопасности, заявил Кулеба - РИА Новости, 01.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220501/bezopasnost-1786412747.html
Украина предложила Китаю стать гарантом безопасности, заявил Кулеба
Украина предложила Китаю стать гарантом безопасности, заявил Кулеба - РИА Новости, 01.05.2022
Украина предложила Китаю стать гарантом безопасности, заявил Кулеба
Украина изучает возможности получения гарантий безопасности от постоянных членов СБ ООН, включая Китай, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T06:30
2022-05-01T15:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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украина
россия
донбасс
владимир путин
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ПЕКИН, 1 мая — РИА Новости. Украина изучает возможности получения гарантий безопасности от постоянных членов СБ ООН, включая Китай, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью китайскому агентству Синьхуа.Кулеба утверждает, что предложение Киева Пекину стать одним из гарантов безопасности Украины является знаком уважения и доверия к КНР."Ситуация с безопасностью на европейском континенте существенно улучшится, только когда Россия покажет, что не намерена создавать угрозу для Европы и подтвердит свои обещания действиями, и только когда она выведет свои войска с территории Украины", — добавил он."Хотел бы выразить благодарность китайской стороне за то, что она придерживается позиции недопущения дальнейшей эскалации ситуации… Мы надеемся, что Китай, исходя из позиции о необходимости недопущения эскалации ситуации, призовет Россию к прекращению огня", — поделился мыслями Кулеба. По его словам, это станет важной мерой для поддержания мира и предотвращения дальнейших гуманитарных катастроф.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, китай, украина, россия, донбасс, владимир путин
06:30 01.05.2022 (обновлено: 15:26 01.05.2022)
 
Украина предложила Китаю стать гарантом безопасности, заявил Кулеба

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев предложил Китаю стать гарантом безопасности

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
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ПЕКИН, 1 мая — РИА Новости. Украина изучает возможности получения гарантий безопасности от постоянных членов СБ ООН, включая Китай, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью китайскому агентству Синьхуа.

"Раньше мы рассматривали "Будапештский меморандум" как важный критерий безопасности для Украины, но, к сожалению, настоящей безопасности Украине он не принес", — сказал глава дипломатического ведомства.

Кулеба утверждает, что предложение Киева Пекину стать одним из гарантов безопасности Украины является знаком уважения и доверия к КНР.
"Ситуация с безопасностью на европейском континенте существенно улучшится, только когда Россия покажет, что не намерена создавать угрозу для Европы и подтвердит свои обещания действиями, и только когда она выведет свои войска с территории Украины", — добавил он.
"Хотел бы выразить благодарность китайской стороне за то, что она придерживается позиции недопущения дальнейшей эскалации ситуации… Мы надеемся, что Китай, исходя из позиции о необходимости недопущения эскалации ситуации, призовет Россию к прекращению огня", — поделился мыслями Кулеба. По его словам, это станет важной мерой для поддержания мира и предотвращения дальнейших гуманитарных катастроф.
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Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреКитайУкраинаРоссияДонбассВладимир Путин
 
 
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