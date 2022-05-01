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С прилегающих к "Азовстали" территорий выехала группа автобусов с беженцами - РИА Новости, 01.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220501/azovstal-1786453809.html
С прилегающих к "Азовстали" территорий выехала группа автобусов с беженцами
С прилегающих к "Азовстали" территорий выехала группа автобусов с беженцами - РИА Новости, 01.05.2022
С прилегающих к "Азовстали" территорий выехала группа автобусов с беженцами
Три автобуса с беженцами выехали с комбината "Азовсталь" и прилегающих территорий, в них 40 человек — 18 мужчин, 14 женщин, восемь детей, передает корреспондент РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T15:08
2022-05-01T15:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
азовсталь
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БЕЗЫМЕННОЕ, 1 мая — РИА Новости. Три автобуса с беженцами выехали с комбината "Азовсталь" и прилегающих территорий, в них 40 человек — 18 мужчин, 14 женщин, восемь детей, передает корреспондент РИА Новости.Всех эвакуированных разместили в палаточном лагере в селе Безыменное, за этим наблюдали сотрудники Красного Креста и ООН.После колонна выдвинулась в сторону Новоазовска.Сегодня Минобороны сообщило, что накануне из близлежащих к заводу домов двумя группами вышли 46 гражданских лиц. Накануне район покинули еще 25 мирных жителей.Ситуация на "Азовстали"Шестнадцатого апреля официальный представитель российского ведомства генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся территория Мариуполя. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь". Президент России Владимир Путин 26 апреля заявлял, что завод полностью изолирован.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220429/mariupol-1785978585.html
https://ria.ru/20220501/azovstal-1786438937.html
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в мире, мариуполь, азовсталь
15:08 01.05.2022 (обновлено: 15:51 01.05.2022)
 
С прилегающих к "Азовстали" территорий выехала группа автобусов с беженцами

С территорий, прилегающих к "Азовстали", выехали автобусы с 40 беженцами

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМирные жители из района "Азовстали" прибыли на автобусе в специальный пункт по оказанию помощи эвакуированному населению в селе Безыменное
Мирные жители из района Азовстали прибыли на автобусе в специальный пункт по оказанию помощи эвакуированному населению в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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БЕЗЫМЕННОЕ, 1 мая — РИА Новости. Три автобуса с беженцами выехали с комбината "Азовсталь" и прилегающих территорий, в них 40 человек — 18 мужчин, 14 женщин, восемь детей, передает корреспондент РИА Новости.
Всех эвакуированных разместили в палаточном лагере в селе Безыменное, за этим наблюдали сотрудники Красного Креста и ООН.
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После колонна выдвинулась в сторону Новоазовска.
Сегодня Минобороны сообщило, что накануне из близлежащих к заводу домов двумя группами вышли 46 гражданских лиц. Накануне район покинули еще 25 мирных жителей.

Ситуация на "Азовстали"

Шестнадцатого апреля официальный представитель российского ведомства генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся территория Мариуполя. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь". Президент России Владимир Путин 26 апреля заявлял, что завод полностью изолирован.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Вид на Мариуполь - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
Вчера, 12:28Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМариупольАзовсталь
 
 
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