https://ria.ru/20220430/vozmozhnosti-1786279877.html

Эксперт рассказал о скрытых возможностях смартфонов

Эксперт рассказал о скрытых возможностях смартфонов - РИА Новости, 30.04.2022

Эксперт рассказал о скрытых возможностях смартфонов

Многие смартфоны умеют делать то, о чем вы и не подозревали. Речь идет о небольших, но неожиданных функциях, которые в ряде случаев весьма полезны, рассказал... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T02:17

2022-04-30T02:17

2022-04-30T02:17

технологии

google android

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Многие смартфоны умеют делать то, о чем вы и не подозревали. Речь идет о небольших, но неожиданных функциях, которые в ряде случаев весьма полезны, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.Один из вариантов - работа смартфонов на Android в так называемом безопасном режиме. “Он полезен, если телефон “завис” или заражен вирусом. Когда телефон загружается в этом режиме, на нем автоматически перестают работать все сторонние приложения. Так вы сможете почистить систему и удалить ненужные программы, которые мешают корректной работе гаджета”, - объясняет специалист.Чтобы в него войти, следует выключить смартфон, как обычно, а когда на экране возникнет кнопка выключения, нажмите на нее и подтвердите перезагрузку в безопасном режиме. Есть хитрости, помогающие быстро переключиться между двумя приложениями и комбинации секретных кодов, с помощью которых можно узнать об устройстве много нового.

https://ria.ru/20220427/smartfon-1785644164.html

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии, google android