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Эксперт рассказал о скрытых возможностях смартфонов - РИА Новости, 30.04.2022
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Эксперт рассказал о скрытых возможностях смартфонов
Эксперт рассказал о скрытых возможностях смартфонов - РИА Новости, 30.04.2022
Эксперт рассказал о скрытых возможностях смартфонов
Многие смартфоны умеют делать то, о чем вы и не подозревали. Речь идет о небольших, но неожиданных функциях, которые в ряде случаев весьма полезны, рассказал... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T02:17
2022-04-30T02:17
технологии
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Многие смартфоны умеют делать то, о чем вы и не подозревали. Речь идет о небольших, но неожиданных функциях, которые в ряде случаев весьма полезны, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.Один из вариантов - работа смартфонов на Android в так называемом безопасном режиме. “Он полезен, если телефон “завис” или заражен вирусом. Когда телефон загружается в этом режиме, на нем автоматически перестают работать все сторонние приложения. Так вы сможете почистить систему и удалить ненужные программы, которые мешают корректной работе гаджета”, - объясняет специалист.Чтобы в него войти, следует выключить смартфон, как обычно, а когда на экране возникнет кнопка выключения, нажмите на нее и подтвердите перезагрузку в безопасном режиме. Есть хитрости, помогающие быстро переключиться между двумя приложениями и комбинации секретных кодов, с помощью которых можно узнать об устройстве много нового.
https://ria.ru/20220427/smartfon-1785644164.html
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технологии, google android
02:17 30.04.2022
 
Эксперт рассказал о скрытых возможностях смартфонов

Эксперт Кашкин сообщил, что безопасный режим в смартфоне позволяет избавиться от вирусов

© Depositphotos / OtaraevChermenСмартфоны на деревянном столе
Смартфоны на деревянном столе - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© Depositphotos / OtaraevChermen
Смартфоны на деревянном столе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Многие смартфоны умеют делать то, о чем вы и не подозревали. Речь идет о небольших, но неожиданных функциях, которые в ряде случаев весьма полезны, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.
Один из вариантов - работа смартфонов на Android в так называемом безопасном режиме. “Он полезен, если телефон “завис” или заражен вирусом. Когда телефон загружается в этом режиме, на нем автоматически перестают работать все сторонние приложения. Так вы сможете почистить систему и удалить ненужные программы, которые мешают корректной работе гаджета”, - объясняет специалист.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 02:15
В Роскачестве рассказали, как выбрать подержанный смартфон
Чтобы в него войти, следует выключить смартфон, как обычно, а когда на экране возникнет кнопка выключения, нажмите на нее и подтвердите перезагрузку в безопасном режиме. Есть хитрости, помогающие быстро переключиться между двумя приложениями и комбинации секретных кодов, с помощью которых можно узнать об устройстве много нового.
 
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