Эксперт рассказал о скрытых возможностях смартфонов
Эксперт Кашкин сообщил, что безопасный режим в смартфоне позволяет избавиться от вирусов
Смартфоны на деревянном столе. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Многие смартфоны умеют делать то, о чем вы и не подозревали. Речь идет о небольших, но неожиданных функциях, которые в ряде случаев весьма полезны, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.
Один из вариантов - работа смартфонов на Android в так называемом безопасном режиме. “Он полезен, если телефон “завис” или заражен вирусом. Когда телефон загружается в этом режиме, на нем автоматически перестают работать все сторонние приложения. Так вы сможете почистить систему и удалить ненужные программы, которые мешают корректной работе гаджета”, - объясняет специалист.
27 апреля, 02:15В Роскачестве рассказали, как выбрать подержанный смартфон
Чтобы в него войти, следует выключить смартфон, как обычно, а когда на экране возникнет кнопка выключения, нажмите на нее и подтвердите перезагрузку в безопасном режиме. Есть хитрости, помогающие быстро переключиться между двумя приложениями и комбинации секретных кодов, с помощью которых можно узнать об устройстве много нового.