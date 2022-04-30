https://ria.ru/20220430/velikobritaniya-1786360033.html

Обвиняемый в просмотре порно британской парламентарий подал в отставку

Обвиняемый в просмотре порно британской парламентарий подал в отставку - РИА Новости, 30.04.2022

Обвиняемый в просмотре порно британской парламентарий подал в отставку

Член парламента Великобритании от правящей Консервативной партии Нил Пэриш, которого обвиняют в просмотре порно в телефоне в палате общин, подал в отставку,... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T17:20

2022-04-30T17:20

2022-04-30T17:20

в мире

великобритания

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ЛОНДОН, 30 апр - РИА Новости. Член парламента Великобритании от правящей Консервативной партии Нил Пэриш, которого обвиняют в просмотре порно в телефоне в палате общин, подал в отставку, сообщает Sky News со ссылкой на местное представительство Консервативной партии.Ранее британские СМИ сообщали, что одна из женщин-министров заявила, что видела, как коллега-мужчина смотрел порнографические материалы, сидя рядом с ней в палате общин.В пятницу Пэриш был временно отстранён на время проведения проверки. Сам он в интервью местным СМИ признал, что смотрел порнографическое видео дважды в палате общин: один раз случайно, а второй - преднамеренно."Мы хотим поблагодарить Нила Пэриша за его службу местным жителям на протяжении более 12 лет. Мы поддерживаем его решение оставить должность члена парламента", - приводит телеканал заявление.

https://ria.ru/20220430/britaniya-1786343439.html

https://ria.ru/20220119/dzhonson-1768567870.html

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания