https://ria.ru/20220430/velikobritaniya-1786360033.html
Обвиняемый в просмотре порно британской парламентарий подал в отставку
Обвиняемый в просмотре порно британской парламентарий подал в отставку - РИА Новости, 30.04.2022
Обвиняемый в просмотре порно британской парламентарий подал в отставку
Член парламента Великобритании от правящей Консервативной партии Нил Пэриш, которого обвиняют в просмотре порно в телефоне в палате общин, подал в отставку,... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T17:20
2022-04-30T17:20
2022-04-30T17:20
в мире
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151819/77/1518197717_0:113:3242:1937_1920x0_80_0_0_e8afa4616c41df398c2b01c0d92dd1ed.jpg
ЛОНДОН, 30 апр - РИА Новости. Член парламента Великобритании от правящей Консервативной партии Нил Пэриш, которого обвиняют в просмотре порно в телефоне в палате общин, подал в отставку, сообщает Sky News со ссылкой на местное представительство Консервативной партии.Ранее британские СМИ сообщали, что одна из женщин-министров заявила, что видела, как коллега-мужчина смотрел порнографические материалы, сидя рядом с ней в палате общин.В пятницу Пэриш был временно отстранён на время проведения проверки. Сам он в интервью местным СМИ признал, что смотрел порнографическое видео дважды в палате общин: один раз случайно, а второй - преднамеренно."Мы хотим поблагодарить Нила Пэриша за его службу местным жителям на протяжении более 12 лет. Мы поддерживаем его решение оставить должность члена парламента", - приводит телеканал заявление.
https://ria.ru/20220430/britaniya-1786343439.html
https://ria.ru/20220119/dzhonson-1768567870.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151819/77/1518197717_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_cb3d94b66a677ddd050a9c7cb36cb843.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания
Обвиняемый в просмотре порно британской парламентарий подал в отставку
Обвиняемый в просмотре порно британской парламентарий Нил Пэриш подал в отставку