Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемый в просмотре порно британской парламентарий подал в отставку - РИА Новости, 30.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220430/velikobritaniya-1786360033.html
Обвиняемый в просмотре порно британской парламентарий подал в отставку
Обвиняемый в просмотре порно британской парламентарий подал в отставку - РИА Новости, 30.04.2022
Обвиняемый в просмотре порно британской парламентарий подал в отставку
Член парламента Великобритании от правящей Консервативной партии Нил Пэриш, которого обвиняют в просмотре порно в телефоне в палате общин, подал в отставку,... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T17:20
2022-04-30T17:20
в мире
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151819/77/1518197717_0:113:3242:1937_1920x0_80_0_0_e8afa4616c41df398c2b01c0d92dd1ed.jpg
ЛОНДОН, 30 апр - РИА Новости. Член парламента Великобритании от правящей Консервативной партии Нил Пэриш, которого обвиняют в просмотре порно в телефоне в палате общин, подал в отставку, сообщает Sky News со ссылкой на местное представительство Консервативной партии.Ранее британские СМИ сообщали, что одна из женщин-министров заявила, что видела, как коллега-мужчина смотрел порнографические материалы, сидя рядом с ней в палате общин.В пятницу Пэриш был временно отстранён на время проведения проверки. Сам он в интервью местным СМИ признал, что смотрел порнографическое видео дважды в палате общин: один раз случайно, а второй - преднамеренно."Мы хотим поблагодарить Нила Пэриша за его службу местным жителям на протяжении более 12 лет. Мы поддерживаем его решение оставить должность члена парламента", - приводит телеканал заявление.
https://ria.ru/20220430/britaniya-1786343439.html
https://ria.ru/20220119/dzhonson-1768567870.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151819/77/1518197717_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_cb3d94b66a677ddd050a9c7cb36cb843.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания
17:20 30.04.2022
 
Обвиняемый в просмотре порно британской парламентарий подал в отставку

Обвиняемый в просмотре порно британской парламентарий Нил Пэриш подал в отставку

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкБашня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне
Башня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Башня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 30 апр - РИА Новости. Член парламента Великобритании от правящей Консервативной партии Нил Пэриш, которого обвиняют в просмотре порно в телефоне в палате общин, подал в отставку, сообщает Sky News со ссылкой на местное представительство Консервативной партии.
Ранее британские СМИ сообщали, что одна из женщин-министров заявила, что видела, как коллега-мужчина смотрел порнографические материалы, сидя рядом с ней в палате общин.
Вестминстерский дворец - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
Вчера, 15:59
Британского парламентария обвинили в просмотре порно в палате общин
В пятницу Пэриш был временно отстранён на время проведения проверки. Сам он в интервью местным СМИ признал, что смотрел порнографическое видео дважды в палате общин: один раз случайно, а второй - преднамеренно.
"Мы хотим поблагодарить Нила Пэриша за его службу местным жителям на протяжении более 12 лет. Мы поддерживаем его решение оставить должность члена парламента", - приводит телеканал заявление.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
19 января, 15:27Распространение коронавируса
Джонсон отказался уходить в отставку из-за вечеринок во время локдауна
 
В миреВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала