https://ria.ru/20220430/vdnkh-1786754724.html
Фотографии московских пожарных украсили остановочные павильоны вблизи ВДНХ
Фотографии московских пожарных украсили остановочные павильоны вблизи ВДНХ - РИА Новости, 04.05.2022
Фотографии московских пожарных украсили остановочные павильоны вблизи ВДНХ
Фотографии московских пожарных украсили остановочные павильоны вблизи ВДНХ, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 04.05.2022
2022-04-30T15:59
2022-04-30T15:59
2022-05-04T12:58
москва сегодня: мегаполис для жизни
россия
вднх
фотография
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786761933_0:84:1280:804_1920x0_80_0_0_44f36b92c2be1e67236dd13469cce95b.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Фотографии московских пожарных украсили остановочные павильоны вблизи ВДНХ, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Фотографии сотрудников пожарно-спасательного гарнизона столицы украсили остановочные павильоны вблизи ВДНХ. Фотопроект посвящен дню пожарной охраны России, который отмечается сегодня. Ожидая общественный транспорт, горожане познакомятся с настоящими героями, которые ежедневно заботятся о безопасности жителей и инфраструктуры Москвы", - говорится в сообщении.Отмечается, что, благодаря слаженным действиям и мужеству с 2011 года на пожарах спасено более 18 тысяч человек, а результат колоссальной профилактической работы – сокращение количества пожаров в три раза за последние 10 лет.
https://realty.ria.ru/20220429/moskva-1785724406.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786761933_17:0:1166:862_1920x0_80_0_0_cb13c098de61e27eeeecddc9821f397c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вднх, фотография