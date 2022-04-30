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Фотографии московских пожарных украсили остановочные павильоны вблизи ВДНХ - РИА Новости, 04.05.2022
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Фотографии московских пожарных украсили остановочные павильоны вблизи ВДНХ
Фотографии московских пожарных украсили остановочные павильоны вблизи ВДНХ - РИА Новости, 04.05.2022
Фотографии московских пожарных украсили остановочные павильоны вблизи ВДНХ
Фотографии московских пожарных украсили остановочные павильоны вблизи ВДНХ, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 04.05.2022
2022-04-30T15:59
2022-05-04T12:58
москва сегодня: мегаполис для жизни
россия
вднх
фотография
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Фотографии московских пожарных украсили остановочные павильоны вблизи ВДНХ, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Фотографии сотрудников пожарно-спасательного гарнизона столицы украсили остановочные павильоны вблизи ВДНХ. Фотопроект посвящен дню пожарной охраны России, который отмечается сегодня. Ожидая общественный транспорт, горожане познакомятся с настоящими героями, которые ежедневно заботятся о безопасности жителей и инфраструктуры Москвы", - говорится в сообщении.Отмечается, что, благодаря слаженным действиям и мужеству с 2011 года на пожарах спасено более 18 тысяч человек, а результат колоссальной профилактической работы – сокращение количества пожаров в три раза за последние 10 лет.
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россия, вднх, фотография
15:59 30.04.2022 (обновлено: 12:58 04.05.2022)
 

Фотографии московских пожарных украсили остановочные павильоны вблизи ВДНХ

© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства МосквыФотографии сотрудников пожарно-спасательного гарнизона столицы украсили остановочные павильоны вблизи ВДНХ
Фотографии сотрудников пожарно-спасательного гарнизона столицы украсили остановочные павильоны вблизи ВДНХ - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Фотографии московских пожарных украсили остановочные павильоны вблизи ВДНХ, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Фотографии сотрудников пожарно-спасательного гарнизона столицы украсили остановочные павильоны вблизи ВДНХ. Фотопроект посвящен дню пожарной охраны России, который отмечается сегодня. Ожидая общественный транспорт, горожане познакомятся с настоящими героями, которые ежедневно заботятся о безопасности жителей и инфраструктуры Москвы", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что, благодаря слаженным действиям и мужеству с 2011 года на пожарах спасено более 18 тысяч человек, а результат колоссальной профилактической работы – сокращение количества пожаров в три раза за последние 10 лет.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниРоссияВДНХФотография
 
 
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