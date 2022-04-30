https://ria.ru/20220430/vdnkh-1786754724.html

Фотографии московских пожарных украсили остановочные павильоны вблизи ВДНХ

Фотографии московских пожарных украсили остановочные павильоны вблизи ВДНХ - РИА Новости, 04.05.2022

Фотографии московских пожарных украсили остановочные павильоны вблизи ВДНХ

Фотографии московских пожарных украсили остановочные павильоны вблизи ВДНХ, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 04.05.2022

2022-04-30T15:59

2022-04-30T15:59

2022-05-04T12:58

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россия

вднх

фотография

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Фотографии московских пожарных украсили остановочные павильоны вблизи ВДНХ, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Фотографии сотрудников пожарно-спасательного гарнизона столицы украсили остановочные павильоны вблизи ВДНХ. Фотопроект посвящен дню пожарной охраны России, который отмечается сегодня. Ожидая общественный транспорт, горожане познакомятся с настоящими героями, которые ежедневно заботятся о безопасности жителей и инфраструктуры Москвы", - говорится в сообщении.Отмечается, что, благодаря слаженным действиям и мужеству с 2011 года на пожарах спасено более 18 тысяч человек, а результат колоссальной профилактической работы – сокращение количества пожаров в три раза за последние 10 лет.

https://realty.ria.ru/20220429/moskva-1785724406.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, вднх, фотография