https://ria.ru/20220430/vaktsinatsiya-1786389567.html

В Индии рекомендуют применять "Спутник Лайт" как бустерную вакцину от COVID

В Индии рекомендуют применять "Спутник Лайт" как бустерную вакцину от COVID - РИА Новости, 30.04.2022

В Индии рекомендуют применять "Спутник Лайт" как бустерную вакцину от COVID

Национальная техническая консультативная группа по иммунизации (NTAGI) в Индии рекомендовала использовать в стране российскую вакцину от COVID-19 "Спутник Лайт" РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T21:01

2022-04-30T21:01

2022-04-30T21:03

индия

российский фонд прямых инвестиций

вакцинация

коронавирус covid-19

вакцина "спутник лайт"

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Национальная техническая консультативная группа по иммунизации (NTAGI) в Индии рекомендовала использовать в стране российскую вакцину от COVID-19 "Спутник Лайт" в качестве бустерной дозы после введения компонентов вакцины "Спутник V", сообщило местное издание ANI со ссылкой на источники."Постоянный технический подкомитет NTAGI, проводивший совещание в пятницу, рекомендовал использовать вакцину "Спутник Лайт", имеющую тот же компонент, что и первая доза "Спутника V", в качестве бустерной дозы", - сообщил изданию источник.В марте индийская фармацевтическая компания Hetero Biopharma стала первой компанией в Индии, получившей разрешение на производство и продажу однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт".Вакцина "Спутник Лайт" является первым компонентом (рекомбинантный аденовирус человека 26 серотипа (rАd26) вакцины "Спутник V". Однокомпонентная схема применения "Спутника Лайт" имеет ряд ключевых преимуществ, включая простой процесс вакцинации, а также возможность повышения эффективности и продолжительности действия других вакцин при применении как бустирующей инъекции. В феврале 2022 года Генеральный контролер по лекарственным средствам Индии выдал разрешение на экстренное использование однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" в Индии.Как отмечал Российский фонд прямых инвестиций, клинические исследования и данные о вакцинации населения во многих странах продемонстрировали высокую безопасность и эффективность "Спутника Лайт" при применении как в качестве самостоятельной вакцины, так и универсального бустера. Одобрение "Спутника Лайт" позволит расширить национальный портфель вакцин Индии, в состав которого в апреле 2021 года был включен "Спутник V". Индия является ведущим производственным хабом для производства вакцины "Спутник V".

https://ria.ru/20220429/natsvalyuty-1786141514.html

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индия, российский фонд прямых инвестиций, вакцинация, коронавирус covid-19, вакцина "спутник лайт"