https://ria.ru/20220430/uran-1786278874.html

СМИ: Германия поддержала запрет в отношении импорта урана из России

СМИ: Германия поддержала запрет в отношении импорта урана из России - РИА Новости, 30.04.2022

СМИ: Германия поддержала запрет в отношении импорта урана из России

Германия выступила с поддержкой инициативы ввести эмбарго на поставки урана из России, пишет портал Politico со ссылкой на дипломатов в Евросоюзе. РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T00:46

2022-04-30T00:46

2022-04-30T05:40

в мире

германия

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санкции в отношении россии

уран

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Германия выступила с поддержкой инициативы ввести эмбарго на поставки урана из России, пишет портал Politico со ссылкой на дипломатов в Евросоюзе.По данным издания, 27 апреля немецкий постпред озвучила изменения в позиции Берлина, заявив, что Германия не только выступает за постепенный отказ от поставок нефти из России, но и поддерживает запрет на российский уран.Данная тема, как утверждается, рассматривалась в начале недели, инициатором выступила Варшава и прибалтийские республики. Когда может быть введен запрет, не уточняется.Ранее New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Евросоюз в начале может одобрить новый пакет антироссийских санкций, включающий запрет на импорт нефти.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.Евросоюз утвердил уже пять пакетов антироссийских санкций. Последний из них вступил в силу в начале апреля. Он, в частности, предусматривает запрет на заход в порты ЕС судов под российским флагом, ограничения для автотранспортных компаний из России и Белоруссии, а начиная с августа — запрет на импорт угля.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220429/polsha-1786175361.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220424/sanktsii-1785175158.html

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, германия, россия, санкции в отношении россии, уран