00:46 30.04.2022 (обновлено: 05:40 30.04.2022)
СМИ: Германия поддержала запрет в отношении импорта урана из России
Politico: Германия поддержала санкции, касающиеся поставок урана из России
Контейнеры с обедненным гексафторидом урана. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Германия выступила с поддержкой инициативы ввести эмбарго на поставки урана из России, пишет портал Politico со ссылкой на дипломатов в Евросоюзе.
Данная тема, как утверждается, рассматривалась в начале недели, инициатором выступила Варшава и прибалтийские республики. Когда может быть введен запрет, не уточняется.
Ранее New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Евросоюз в начале может одобрить новый пакет антироссийских санкций, включающий запрет на импорт нефти.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.
Евросоюз утвердил уже пять пакетов антироссийских санкций. Последний из них вступил в силу в начале апреля. Он, в частности, предусматривает запрет на заход в порты ЕС судов под российским флагом, ограничения для автотранспортных компаний из России и Белоруссии, а начиная с августа — запрет на импорт угля.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.