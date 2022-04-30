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СМИ: Германия поддержала запрет в отношении импорта урана из России - РИА Новости, 30.04.2022
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СМИ: Германия поддержала запрет в отношении импорта урана из России
СМИ: Германия поддержала запрет в отношении импорта урана из России - РИА Новости, 30.04.2022
СМИ: Германия поддержала запрет в отношении импорта урана из России
Германия выступила с поддержкой инициативы ввести эмбарго на поставки урана из России, пишет портал Politico со ссылкой на дипломатов в Евросоюзе. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T00:46
2022-04-30T05:40
в мире
германия
россия
санкции в отношении россии
уран
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Германия выступила с поддержкой инициативы ввести эмбарго на поставки урана из России, пишет портал Politico со ссылкой на дипломатов в Евросоюзе.По данным издания, 27 апреля немецкий постпред озвучила изменения в позиции Берлина, заявив, что Германия не только выступает за постепенный отказ от поставок нефти из России, но и поддерживает запрет на российский уран.Данная тема, как утверждается, рассматривалась в начале недели, инициатором выступила Варшава и прибалтийские республики. Когда может быть введен запрет, не уточняется.Ранее New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Евросоюз в начале может одобрить новый пакет антироссийских санкций, включающий запрет на импорт нефти.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.Евросоюз утвердил уже пять пакетов антироссийских санкций. Последний из них вступил в силу в начале апреля. Он, в частности, предусматривает запрет на заход в порты ЕС судов под российским флагом, ограничения для автотранспортных компаний из России и Белоруссии, а начиная с августа — запрет на импорт угля.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220429/polsha-1786175361.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220424/sanktsii-1785175158.html
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в мире, германия, россия, санкции в отношении россии, уран
00:46 30.04.2022 (обновлено: 05:40 30.04.2022)
 
СМИ: Германия поддержала запрет в отношении импорта урана из России

Politico: Германия поддержала санкции, касающиеся поставок урана из России

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКонтейнеры с обедненным гексафторидом урана
Контейнеры с обедненным гексафторидом урана - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Контейнеры с обедненным гексафторидом урана. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Германия выступила с поддержкой инициативы ввести эмбарго на поставки урана из России, пишет портал Politico со ссылкой на дипломатов в Евросоюзе.
По данным издания, 27 апреля немецкий постпред озвучила изменения в позиции Берлина, заявив, что Германия не только выступает за постепенный отказ от поставок нефти из России, но и поддерживает запрет на российский уран.
Данная тема, как утверждается, рассматривалась в начале недели, инициатором выступила Варшава и прибалтийские республики. Когда может быть введен запрет, не уточняется.
Ранее New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Евросоюз в начале может одобрить новый пакет антироссийских санкций, включающий запрет на импорт нефти.
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После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.
Евросоюз утвердил уже пять пакетов антироссийских санкций. Последний из них вступил в силу в начале апреля. Он, в частности, предусматривает запрет на заход в порты ЕС судов под российским флагом, ограничения для автотранспортных компаний из России и Белоруссии, а начиная с августа — запрет на импорт угля.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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В миреГерманияРоссияСанкции в отношении РоссииУран
 
 
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