https://ria.ru/20220430/uchebnik-1786281342.html

Из российского учебника удалили упоминание Amnesty International

Из российского учебника удалили упоминание Amnesty International - РИА Новости, 30.04.2022

Из российского учебника удалили упоминание Amnesty International

Упоминание организации Amnesty International удалили из российского учебника английского языка для 11-го класса издательства "Просвещение", следует из протокола РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T01:48

2022-04-30T01:48

2022-04-30T01:48

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Упоминание организации Amnesty International удалили из российского учебника английского языка для 11-го класса издательства "Просвещение", следует из протокола заседания научно-методического совета Минпросвещения РФ по учебникам.Ранее член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой проверить серию учебников Starlight, рекомендованных федеральным государственным образовательным стандартом, на предмет соответствия стратегии национальной политики. По ее словам, в учебнике для 11-го класса обнаружено задание, "требующее посещения и последующего анализа сайтов Amnesty International, UN.ORG и других"."Главный редактор АО "Издательство "Просвещение" Колесникова Н.Б. пояснила наличие указанной ссылки в ранее издаваемых учебниках по английскому языку для 11-го класса серии Starlight тем, что данная организация - это крупнейшая международная организация в сфере защиты прав человека, которая была удостоена Нобелевской премии мира, а также ООН в области прав человека. При этом в настоящее время ввиду трансформации деятельности этой организации и появлению предвзятой информации на ее сайте упоминание о ней и ее сайте было удалено из учебника по английскому языку для 11-го класса серии Starlight в 2022 году", - говорится в протоколе.В документе сообщается, что в актуальной версии учебника ссылка на сайт Amnesty отсутствует.Минюст России в начале апреля из-за нарушений законов исключил из реестра филиалов и представительств международных организаций 15 подразделений иностранных НПО, в том числе представительство Amnesty International.Amnesty International - неправительственная организация. Ее миссия "состоит в проведении исследований и принятии мер, направленных на предотвращение и искоренение грубых нарушений прав человека". Организация получает финансирование от ряда правительств и международных структур. Среди них – госдепартамент США, британские власти, Европейская комиссия. По данным СМИ, солидные средства Amnesty International выделяет и американский миллиардер Джордж Сорос через его фонд "Открытое общество".

https://ria.ru/20220406/rusofobiya-1782132272.html

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