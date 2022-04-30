Рейтинг@Mail.ru
Для иностранных IT-специалистов одобрили упрощение трудоустройства - РИА Новости, 30.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220430/trudoustroystvo-1786329156.html
Для иностранных IT-специалистов одобрили упрощение трудоустройства
Для иностранных IT-специалистов одобрили упрощение трудоустройства - РИА Новости, 30.04.2022
Для иностранных IT-специалистов одобрили упрощение трудоустройства
Правительство России одобрило упрощение процедур трудоустройства иностранных IT-специалистов, привлекаемых для работы в аккредитованных организациях, сообщается РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T13:57
2022-04-30T13:57
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773591773_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fe7d38425db240a9d059414b7f54d164.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Правительство России одобрило упрощение процедур трудоустройства иностранных IT-специалистов, привлекаемых для работы в аккредитованных организациях, сообщается на сайте кабмина."Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ", доработав в части получения членами семей иностранных IT-специалистов вида на жительство в упрощённом порядке, и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.Добавляется, что законопроект направлен также на упрощение процедур получения этими гражданами вида на жительство в Российской Федерации.
https://ria.ru/20220427/spetsialisty-1785663899.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773591773_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e7bca4ad1f3e24c52760acb97d7b7d59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
13:57 30.04.2022
 
Для иностранных IT-специалистов одобрили упрощение трудоустройства

Правительство одобрило упрощение трудоустройства иностранных IT-специалистов

© Depositphotos / luminastock Молодые люди работают в офисе
Молодые люди работают в офисе - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© Depositphotos / luminastock
Молодые люди работают в офисе . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Правительство России одобрило упрощение процедур трудоустройства иностранных IT-специалистов, привлекаемых для работы в аккредитованных организациях, сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ", доработав в части получения членами семей иностранных IT-специалистов вида на жительство в упрощённом порядке, и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Добавляется, что законопроект направлен также на упрощение процедур получения этими гражданами вида на жительство в Российской Федерации.
Молодые люди за ноутбуками - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 09:07
Иностранным IT-специалистам упростят выдачу вида на жительство
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала