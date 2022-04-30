https://ria.ru/20220430/trudoustroystvo-1786329156.html

Для иностранных IT-специалистов одобрили упрощение трудоустройства

Для иностранных IT-специалистов одобрили упрощение трудоустройства - РИА Новости, 30.04.2022

Для иностранных IT-специалистов одобрили упрощение трудоустройства

Правительство России одобрило упрощение процедур трудоустройства иностранных IT-специалистов, привлекаемых для работы в аккредитованных организациях, сообщается РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T13:57

2022-04-30T13:57

2022-04-30T13:57

общество

россия

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Правительство России одобрило упрощение процедур трудоустройства иностранных IT-специалистов, привлекаемых для работы в аккредитованных организациях, сообщается на сайте кабмина."Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ", доработав в части получения членами семей иностранных IT-специалистов вида на жительство в упрощённом порядке, и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.Добавляется, что законопроект направлен также на упрощение процедур получения этими гражданами вида на жительство в Российской Федерации.

https://ria.ru/20220427/spetsialisty-1785663899.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия