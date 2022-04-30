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Премьер-министр Японии призвал Вьетнам сотрудничать по ситуации на Украине
Премьер-министр Японии призвал Вьетнам сотрудничать по ситуации на Украине - РИА Новости, 30.04.2022
Премьер-министр Японии призвал Вьетнам сотрудничать по ситуации на Украине
Премьер-министр Японии Фумио Кисида, прибывший с визитом во Вьетнам, призвал эту страну к сотрудничеству в отношении ситуации на Украине, сообщило агентство... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T21:15
2022-04-30T21:15
2022-04-30T21:15
в мире
вьетнам
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большая двадцатка
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европа
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ТОКИО, 30 апр – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида, прибывший с визитом во Вьетнам, призвал эту страну к сотрудничеству в отношении ситуации на Украине, сообщило агентство Киодо."Агрессия поколебала основы мирового порядка не только в Европе, но и в Азии. Для стабильности в регионе и в мире нам нужно идти, взявшись за руки", - приводит его слова агентство.Как ожидается, в воскресенье состоится его официальная встреча с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем. Лидеры обсудят международную и региональную ситуацию, а также вопросы оборонного сотрудничества и помощь Японии для повышения обороноспособности вьетнамской армии.Премьер Кисида прибыл во Вьетнам после своего визита в Индонезию. Одной из целей визита в Индонезию японского премьер-министра было также убедить руководство страны выступить солидарно в отношении России, особенно в отношении ее участия в саммите "группы 20" в ноябре.Индонезия в 2022 году осуществляет переходящее председательство в G20. Ранее несколько стран-членов "двадцатки", в том числе США, призвали исключить Россию из "группы двадцати" в связи с проведением Россией военной спецоперации на Украине, однако другие страны G20 с такой постановкой вопроса не согласны.
https://ria.ru/20220429/gaz-1786204734.html
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в мире, вьетнам, япония, украина, большая двадцатка, сша, европа
Премьер-министр Японии призвал Вьетнам сотрудничать по ситуации на Украине
Премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал Вьетнам сотрудничать по ситуации на Украине