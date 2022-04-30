https://ria.ru/20220430/sotrudnichestvo-1786390703.html

Премьер-министр Японии призвал Вьетнам сотрудничать по ситуации на Украине

Премьер-министр Японии призвал Вьетнам сотрудничать по ситуации на Украине - РИА Новости, 30.04.2022

Премьер-министр Японии призвал Вьетнам сотрудничать по ситуации на Украине

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, прибывший с визитом во Вьетнам, призвал эту страну к сотрудничеству в отношении ситуации на Украине, сообщило агентство... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T21:15

2022-04-30T21:15

2022-04-30T21:15

в мире

вьетнам

япония

украина

большая двадцатка

сша

европа

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ТОКИО, 30 апр – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида, прибывший с визитом во Вьетнам, призвал эту страну к сотрудничеству в отношении ситуации на Украине, сообщило агентство Киодо."Агрессия поколебала основы мирового порядка не только в Европе, но и в Азии. Для стабильности в регионе и в мире нам нужно идти, взявшись за руки", - приводит его слова агентство.Как ожидается, в воскресенье состоится его официальная встреча с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем. Лидеры обсудят международную и региональную ситуацию, а также вопросы оборонного сотрудничества и помощь Японии для повышения обороноспособности вьетнамской армии.Премьер Кисида прибыл во Вьетнам после своего визита в Индонезию. Одной из целей визита в Индонезию японского премьер-министра было также убедить руководство страны выступить солидарно в отношении России, особенно в отношении ее участия в саммите "группы 20" в ноябре.Индонезия в 2022 году осуществляет переходящее председательство в G20. Ранее несколько стран-членов "двадцатки", в том числе США, призвали исключить Россию из "группы двадцати" в связи с проведением Россией военной спецоперации на Украине, однако другие страны G20 с такой постановкой вопроса не согласны.

https://ria.ru/20220429/gaz-1786204734.html

вьетнам

япония

украина

сша

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в мире, вьетнам, япония, украина, большая двадцатка, сша, европа