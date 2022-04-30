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Премьер-министр Японии призвал Вьетнам сотрудничать по ситуации на Украине - РИА Новости, 30.04.2022
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Премьер-министр Японии призвал Вьетнам сотрудничать по ситуации на Украине
Премьер-министр Японии призвал Вьетнам сотрудничать по ситуации на Украине - РИА Новости, 30.04.2022
Премьер-министр Японии призвал Вьетнам сотрудничать по ситуации на Украине
Премьер-министр Японии Фумио Кисида, прибывший с визитом во Вьетнам, призвал эту страну к сотрудничеству в отношении ситуации на Украине, сообщило агентство... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T21:15
2022-04-30T21:15
в мире
вьетнам
япония
украина
большая двадцатка
сша
европа
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ТОКИО, 30 апр – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида, прибывший с визитом во Вьетнам, призвал эту страну к сотрудничеству в отношении ситуации на Украине, сообщило агентство Киодо."Агрессия поколебала основы мирового порядка не только в Европе, но и в Азии. Для стабильности в регионе и в мире нам нужно идти, взявшись за руки", - приводит его слова агентство.Как ожидается, в воскресенье состоится его официальная встреча с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем. Лидеры обсудят международную и региональную ситуацию, а также вопросы оборонного сотрудничества и помощь Японии для повышения обороноспособности вьетнамской армии.Премьер Кисида прибыл во Вьетнам после своего визита в Индонезию. Одной из целей визита в Индонезию японского премьер-министра было также убедить руководство страны выступить солидарно в отношении России, особенно в отношении ее участия в саммите "группы 20" в ноябре.Индонезия в 2022 году осуществляет переходящее председательство в G20. Ранее несколько стран-членов "двадцатки", в том числе США, призвали исключить Россию из "группы двадцати" в связи с проведением Россией военной спецоперации на Украине, однако другие страны G20 с такой постановкой вопроса не согласны.
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япония
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в мире, вьетнам, япония, украина, большая двадцатка, сша, европа
21:15 30.04.2022
 
Премьер-министр Японии призвал Вьетнам сотрудничать по ситуации на Украине

Премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал Вьетнам сотрудничать по ситуации на Украине

© AP Photo / David MareuilПремьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© AP Photo / David Mareuil
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 30 апр – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида, прибывший с визитом во Вьетнам, призвал эту страну к сотрудничеству в отношении ситуации на Украине, сообщило агентство Киодо.
"Агрессия поколебала основы мирового порядка не только в Европе, но и в Азии. Для стабильности в регионе и в мире нам нужно идти, взявшись за руки", - приводит его слова агентство.
Как ожидается, в воскресенье состоится его официальная встреча с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем. Лидеры обсудят международную и региональную ситуацию, а также вопросы оборонного сотрудничества и помощь Японии для повышения обороноспособности вьетнамской армии.
Премьер Кисида прибыл во Вьетнам после своего визита в Индонезию. Одной из целей визита в Индонезию японского премьер-министра было также убедить руководство страны выступить солидарно в отношении России, особенно в отношении ее участия в саммите "группы 20" в ноябре.
Индонезия в 2022 году осуществляет переходящее председательство в G20. Ранее несколько стран-членов "двадцатки", в том числе США, призвали исключить Россию из "группы двадцати" в связи с проведением Россией военной спецоперации на Украине, однако другие страны G20 с такой постановкой вопроса не согласны.
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В миреВьетнамЯпонияУкраинаБольшая двадцаткаСШАЕвропа
 
 
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