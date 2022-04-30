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В Сирии в результате обстрелов ранены трое военных - РИА Новости, 30.04.2022
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Война в Сирии
https://ria.ru/20220430/siriya-1786396813.html
В Сирии в результате обстрелов ранены трое военных
В Сирии в результате обстрелов ранены трое военных - РИА Новости, 30.04.2022
В Сирии в результате обстрелов ранены трое военных
Трое сирийских военных ранены в результате обстрелов со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в идлибской зоне деэскалации, сообщил... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T22:07
2022-04-30T22:11
война в сирии
в мире
алеппо
латакия (город)
сирия
центр примирения враждующих сторон в сирии
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Трое сирийских военных ранены в результате обстрелов со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в идлибской зоне деэскалации, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев."За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 5 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Алеппо - четыре обстрела, в провинции Латакия - один обстрел. В провинции Алеппо в результате артиллерийского обстрела, произведенного террористами из района Асус по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Халаб, ранен сирийский военнослужащий. В результате пулеметных обстрелов, произведенных террористами из района Тедиль по району Аджель, а также из района Мекбейс по району Бала, ранены два сирийских военнослужащих", - сказал Журавлев на брифинге.* Террористическая группировка. Запрещенная в России
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в мире, алеппо, латакия (город), сирия, центр примирения враждующих сторон в сирии
22:07 30.04.2022 (обновлено: 22:11 30.04.2022)
 
В Сирии в результате обстрелов ранены трое военных

Трое сирийских военных ранены в результате обстрелов со стороны террористов

© AP Photo / Ghaith AlsayedБоевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© AP Photo / Ghaith Alsayed
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Трое сирийских военных ранены в результате обстрелов со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в идлибской зоне деэскалации, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 5 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Алеппо - четыре обстрела, в провинции Латакия - один обстрел. В провинции Алеппо в результате артиллерийского обстрела, произведенного террористами из района Асус по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Халаб, ранен сирийский военнослужащий. В результате пулеметных обстрелов, произведенных террористами из района Тедиль по району Аджель, а также из района Мекбейс по району Бала, ранены два сирийских военнослужащих", - сказал Журавлев на брифинге.
* Террористическая группировка. Запрещенная в России
Сирийские военные - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
23 апреля, 22:05
При обстреле в провинции Латакия погиб сирийский военный
 
Война в СирииВ миреАлеппоЛатакия (город)СирияЦентр примирения враждующих сторон в Сирии
 
 
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