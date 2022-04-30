22:07 30.04.2022 (обновлено: 22:11 30.04.2022)
В Сирии в результате обстрелов ранены трое военных
Трое сирийских военных ранены в результате обстрелов со стороны террористов
© AP Photo / Ghaith AlsayedБоевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
© AP Photo / Ghaith Alsayed
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Трое сирийских военных ранены в результате обстрелов со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в идлибской зоне деэскалации, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 5 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Алеппо - четыре обстрела, в провинции Латакия - один обстрел. В провинции Алеппо в результате артиллерийского обстрела, произведенного террористами из района Асус по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Халаб, ранен сирийский военнослужащий. В результате пулеметных обстрелов, произведенных террористами из района Тедиль по району Аджель, а также из района Мекбейс по району Бала, ранены два сирийских военнослужащих", - сказал Журавлев на брифинге.
* Террористическая группировка. Запрещенная в России
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