https://ria.ru/20220430/siriya-1786396813.html

В Сирии в результате обстрелов ранены трое военных

В Сирии в результате обстрелов ранены трое военных - РИА Новости, 30.04.2022

В Сирии в результате обстрелов ранены трое военных

Трое сирийских военных ранены в результате обстрелов со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в идлибской зоне деэскалации, сообщил... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T22:07

2022-04-30T22:07

2022-04-30T22:11

война в сирии

в мире

алеппо

латакия (город)

сирия

центр примирения враждующих сторон в сирии

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Трое сирийских военных ранены в результате обстрелов со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в идлибской зоне деэскалации, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев."За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 5 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Алеппо - четыре обстрела, в провинции Латакия - один обстрел. В провинции Алеппо в результате артиллерийского обстрела, произведенного террористами из района Асус по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Халаб, ранен сирийский военнослужащий. В результате пулеметных обстрелов, произведенных террористами из района Тедиль по району Аджель, а также из района Мекбейс по району Бала, ранены два сирийских военнослужащих", - сказал Журавлев на брифинге.* Террористическая группировка. Запрещенная в России

https://ria.ru/20220423/siriya-1785123183.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, алеппо, латакия (город), сирия, центр примирения враждующих сторон в сирии