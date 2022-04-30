https://ria.ru/20220430/puteshestviya-1785498436.html

Названы пять продуктов, которых следует избегать перед перелетом

Названы пять продуктов, которых следует избегать перед перелетом - РИА Новости, 30.04.2022

Названы пять продуктов, которых следует избегать перед перелетом

Названы продукты, употребление которых перед авиапутешествием нежелательно, сообщает The Sun. РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T01:54

2022-04-30T01:54

2022-04-30T01:54

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Названы продукты, употребление которых перед авиапутешествием нежелательно, сообщает The Sun.ЧипсыСоленая пища приводит к газообразованию, которое на высоте из-за смены давления только усугубляется. Потому эксперты рекомендуют отказаться перед перелетом от перекуса чипсами, картофелем фри или крекерами.ЙогуртыФруктовый йогурт — быстрый и легкий завтрак в дороге. Но в таком продукте обычно содержится много сахара, что может вызвать раздражение кишечника. Эксперты советуют в день перелета съесть простой греческий йогурт. Или протеиновые батончики, кашу, но без сахара и искусственных подсластителей.СушиЭксперты не рекомендуют есть суши в день перелета из-за повышенного риска пищевого отравления. Они советуют избегать сырых или недоваренных мясных продуктов и рыбы. Кроме того, избыток соли приводит к вздутию живота.КофеЛюбители кофе обычно ходят в туалет чаще, чем те, кто его не пьет этот напиток. Таким образом, организм кофеманов теряет жидкость быстрее. А еще кофеин может вызывать головные боли и бессонницу, что не позволит заснуть во время полета.АлкогольПиво, вино или коктейль в аэропорту — традиционное начало отпуска для многих путешественников. Между тем, в самолете пассажиры и так часто страдают от обезвоживания, а алкоголь его только ухудшит. Эксперты рекомендуют выпивать стакан воды после каждого бокала вина.

https://ria.ru/20220419/zhidkosti-1784151225.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, алкоголь, пассажиры, аэропорты