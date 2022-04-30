Рейтинг@Mail.ru
Названы пять продуктов, которых следует избегать перед перелетом - РИА Новости, 30.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220430/puteshestviya-1785498436.html
Названы пять продуктов, которых следует избегать перед перелетом
Названы пять продуктов, которых следует избегать перед перелетом - РИА Новости, 30.04.2022
Названы пять продуктов, которых следует избегать перед перелетом
Названы продукты, употребление которых перед авиапутешествием нежелательно, сообщает The Sun. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T01:54
2022-04-30T01:54
туризм
туризм
новости - туризм
алкоголь
пассажиры
аэропорты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155180/01/1551800121_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7795f318f620bb5de8b3c5f8cd313d1a.jpg
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Названы продукты, употребление которых перед авиапутешествием нежелательно, сообщает The Sun.ЧипсыСоленая пища приводит к газообразованию, которое на высоте из-за смены давления только усугубляется. Потому эксперты рекомендуют отказаться перед перелетом от перекуса чипсами, картофелем фри или крекерами.ЙогуртыФруктовый йогурт — быстрый и легкий завтрак в дороге. Но в таком продукте обычно содержится много сахара, что может вызвать раздражение кишечника. Эксперты советуют в день перелета съесть простой греческий йогурт. Или протеиновые батончики, кашу, но без сахара и искусственных подсластителей.СушиЭксперты не рекомендуют есть суши в день перелета из-за повышенного риска пищевого отравления. Они советуют избегать сырых или недоваренных мясных продуктов и рыбы. Кроме того, избыток соли приводит к вздутию живота.КофеЛюбители кофе обычно ходят в туалет чаще, чем те, кто его не пьет этот напиток. Таким образом, организм кофеманов теряет жидкость быстрее. А еще кофеин может вызывать головные боли и бессонницу, что не позволит заснуть во время полета.АлкогольПиво, вино или коктейль в аэропорту — традиционное начало отпуска для многих путешественников. Между тем, в самолете пассажиры и так часто страдают от обезвоживания, а алкоголь его только ухудшит. Эксперты рекомендуют выпивать стакан воды после каждого бокала вина.
https://ria.ru/20220419/zhidkosti-1784151225.html
https://ria.ru/20220329/pilot-1774012987.html
https://ria.ru/20220426/puteshestviya-1785013570.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155180/01/1551800121_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_877ae08637d0705b42ca1867370f31bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, алкоголь, пассажиры, аэропорты
01:54 30.04.2022
 
Названы пять продуктов, которых следует избегать перед перелетом

Эксперты не рекомендовали налегать перед перелетом на кофе, чипсы, суши и алкоголь

© Depositphotos / Sid10Еда на борту самолета
Еда на борту самолета - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© Depositphotos / Sid10
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Названы продукты, употребление которых перед авиапутешествием нежелательно, сообщает The Sun.

Чипсы

Соленая пища приводит к газообразованию, которое на высоте из-за смены давления только усугубляется. Потому эксперты рекомендуют отказаться перед перелетом от перекуса чипсами, картофелем фри или крекерами.

Йогурты

Фруктовый йогурт — быстрый и легкий завтрак в дороге. Но в таком продукте обычно содержится много сахара, что может вызвать раздражение кишечника. Эксперты советуют в день перелета съесть простой греческий йогурт. Или протеиновые батончики, кашу, но без сахара и искусственных подсластителей.
Работа таможенной службы в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 04:00Туризм
Стюардесса рассказала, как обойти запрет на перевозку жидкостей в аэропорту

Суши

Эксперты не рекомендуют есть суши в день перелета из-за повышенного риска пищевого отравления. Они советуют избегать сырых или недоваренных мясных продуктов и рыбы. Кроме того, избыток соли приводит к вздутию живота.

Кофе

Любители кофе обычно ходят в туалет чаще, чем те, кто его не пьет этот напиток. Таким образом, организм кофеманов теряет жидкость быстрее. А еще кофеин может вызывать головные боли и бессонницу, что не позволит заснуть во время полета.
Денис Окань самолет - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 08:00Туризм
"Летать безопаснее, чем ехать до аэропорта"

Алкоголь

Пиво, вино или коктейль в аэропорту — традиционное начало отпуска для многих путешественников. Между тем, в самолете пассажиры и так часто страдают от обезвоживания, а алкоголь его только ухудшит. Эксперты рекомендуют выпивать стакан воды после каждого бокала вина.
Глостерский собор - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 08:00Туризм
Город в кадре. Знаете ли вы, где снимались самые известные фильмы и сериалы
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмАлкогольпассажирыАэропорты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала