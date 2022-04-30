https://ria.ru/20220430/postradavshie-1786386300.html

Мирная жительница пострадала при обстреле Еленовки в ДНР

Мирная жительница пострадала при обстреле Еленовки в ДНР - РИА Новости, 30.04.2022

Мирная жительница пострадала при обстреле Еленовки в ДНР

Мирная жительница получила ранение в результате обстрела Еленовки в Донецкой народной республике со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T20:24

2022-04-30T20:24

2022-04-30T20:24

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

украина

сцкк

донбасс

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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в результате обстрела Еленовки в Донецкой народной республике со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) в Еленовке, по улице Фрунзе, ранена женщина. В настоящее время ей оказывается медицинская помощь", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировало обстрел Еленовки снарядами калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220430/obstrel-1786385622.html

донецкая народная республика

украина

донбасс

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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк, донбасс