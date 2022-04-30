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Мирная жительница пострадала при обстреле Еленовки в ДНР - РИА Новости, 30.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220430/postradavshie-1786386300.html
Мирная жительница пострадала при обстреле Еленовки в ДНР
Мирная жительница пострадала при обстреле Еленовки в ДНР - РИА Новости, 30.04.2022
Мирная жительница пострадала при обстреле Еленовки в ДНР
Мирная жительница получила ранение в результате обстрела Еленовки в Донецкой народной республике со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T20:24
2022-04-30T20:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
сцкк
донбасс
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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в результате обстрела Еленовки в Донецкой народной республике со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) в Еленовке, по улице Фрунзе, ранена женщина. В настоящее время ей оказывается медицинская помощь", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировало обстрел Еленовки снарядами калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220430/obstrel-1786385622.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк, донбасс
20:24 30.04.2022
 
Мирная жительница пострадала при обстреле Еленовки в ДНР

В ДНР сообщили, что мирная жительница пострадала при обстреле Еленовки

© РИА Новости / Сергей АверинСтена жилого дома в поселке Еленовка Донецкой области, пострадавшего в результате обстрела
Стена жилого дома в поселке Еленовка Донецкой области, пострадавшего в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Стена жилого дома в поселке Еленовка Донецкой области, пострадавшего в результате обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в результате обстрела Еленовки в Донецкой народной республике со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) в Еленовке, по улице Фрунзе, ранена женщина. В настоящее время ей оказывается медицинская помощь", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировало обстрел Еленовки снарядами калибром 122 миллиметра.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Двор жилого дома, поврежденный в результате артиллерийского обстрела города Докучаевск Донецкой области - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
Вчера, 20:22Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска обстреляли Докучаевск и Еленовку
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККДонбасс
 
 
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