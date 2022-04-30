В Сочи собрали гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР
В Сочи собрали 60 тонн гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВагон с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик
Вагон с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик. Архивное фото
СОЧИ, 30 апр – РИА Новости. Сочи отправит около 60 тонн гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик, сообщает пресс-служба администрации города.
Ранее мэр курорта Алексей Копайгородский информировал, что сочинцы собрали более 15 тонн гуманитарной помощи.
"Сегодня мы вместе с волонтерами отправляем в наши братские республики ДНР и ЛНР около 60 тонн гуманитарной помощи от нашего региона. Она включает в себя продукты питания длительного хранения, предметы первой необходимости, детское питание, одежду и обувь для взрослых и детей", – приводятся в релизе слова начальника управления молодежной политики администрации города Сочи Сергея Черемшанова.
Кроме того, как рассказала РИА Новости председатель сочинского отделения Российского Красного Креста Ирина Красовская, гуманитарную помощь чаще оказывают небольшие частные предприниматели, владельцы торговых компаний. По ее словам, беженцы с Украины больше всего нуждаются в одежде и детских товарах.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.