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В Сочи собрали гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР - РИА Новости, 30.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220430/pomosch-1786341006.html
В Сочи собрали гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР
В Сочи собрали гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР - РИА Новости, 30.04.2022
В Сочи собрали гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР
Сочи отправит около 60 тонн гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T15:40
2022-04-30T15:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
алексей копайгородский
владимир путин
луганская народная республика
украина
сочи
российский красный крест
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СОЧИ, 30 апр – РИА Новости. Сочи отправит около 60 тонн гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик, сообщает пресс-служба администрации города.Ранее мэр курорта Алексей Копайгородский информировал, что сочинцы собрали более 15 тонн гуманитарной помощи."Сегодня мы вместе с волонтерами отправляем в наши братские республики ДНР и ЛНР около 60 тонн гуманитарной помощи от нашего региона. Она включает в себя продукты питания длительного хранения, предметы первой необходимости, детское питание, одежду и обувь для взрослых и детей", – приводятся в релизе слова начальника управления молодежной политики администрации города Сочи Сергея Черемшанова.Кроме того, как рассказала РИА Новости председатель сочинского отделения Российского Красного Креста Ирина Красовская, гуманитарную помощь чаще оказывают небольшие частные предприниматели, владельцы торговых компаний. По ее словам, беженцы с Украины больше всего нуждаются в одежде и детских товарах.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220430/gumpomosch-1786337833.html
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в мире, алексей копайгородский, владимир путин, луганская народная республика, украина, сочи, российский красный крест
15:40 30.04.2022
 
В Сочи собрали гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР

В Сочи собрали 60 тонн гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВагон с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик
Вагон с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Вагон с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 30 апр – РИА Новости. Сочи отправит около 60 тонн гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик, сообщает пресс-служба администрации города.
Ранее мэр курорта Алексей Копайгородский информировал, что сочинцы собрали более 15 тонн гуманитарной помощи.
Торжественная отправка вагона с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
Вчера, 15:10Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
"Поезд помощи Донбассу" продолжает собирать гумпомощь от регионов
"Сегодня мы вместе с волонтерами отправляем в наши братские республики ДНР и ЛНР около 60 тонн гуманитарной помощи от нашего региона. Она включает в себя продукты питания длительного хранения, предметы первой необходимости, детское питание, одежду и обувь для взрослых и детей", – приводятся в релизе слова начальника управления молодежной политики администрации города Сочи Сергея Черемшанова.
Кроме того, как рассказала РИА Новости председатель сочинского отделения Российского Красного Креста Ирина Красовская, гуманитарную помощь чаще оказывают небольшие частные предприниматели, владельцы торговых компаний. По ее словам, беженцы с Украины больше всего нуждаются в одежде и детских товарах.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Раздача гуманитарной помощи сотрудниками МЧС РФ в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 21:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия доставила мирному населению Украины больше 16 тысяч тонн гумпомощи
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреАлексей КопайгородскийВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаУкраинаСочиРоссийский Красный Крест
 
 
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