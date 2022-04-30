https://ria.ru/20220430/pomosch-1786341006.html

В Сочи собрали гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР

В Сочи собрали гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР - РИА Новости, 30.04.2022

В Сочи собрали гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР

Сочи отправит около 60 тонн гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T15:40

2022-04-30T15:40

2022-04-30T15:40

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

алексей копайгородский

владимир путин

луганская народная республика

украина

сочи

российский красный крест

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786174539_0:13:3113:1765_1920x0_80_0_0_7dcd14c31b6284b1a013f56dbf0a37b2.jpg

СОЧИ, 30 апр – РИА Новости. Сочи отправит около 60 тонн гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик, сообщает пресс-служба администрации города.Ранее мэр курорта Алексей Копайгородский информировал, что сочинцы собрали более 15 тонн гуманитарной помощи."Сегодня мы вместе с волонтерами отправляем в наши братские республики ДНР и ЛНР около 60 тонн гуманитарной помощи от нашего региона. Она включает в себя продукты питания длительного хранения, предметы первой необходимости, детское питание, одежду и обувь для взрослых и детей", – приводятся в релизе слова начальника управления молодежной политики администрации города Сочи Сергея Черемшанова.Кроме того, как рассказала РИА Новости председатель сочинского отделения Российского Красного Креста Ирина Красовская, гуманитарную помощь чаще оказывают небольшие частные предприниматели, владельцы торговых компаний. По ее словам, беженцы с Украины больше всего нуждаются в одежде и детских товарах.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220430/gumpomosch-1786337833.html

https://ria.ru/20220429/gumpomosch-1786264786.html

луганская народная республика

украина

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, алексей копайгородский, владимир путин, луганская народная республика, украина, сочи, российский красный крест