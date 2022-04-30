Рейтинг@Mail.ru
Около 200 точек для пикника организовано в парках Москвы - РИА Новости, 04.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220430/piknik-1786757824.html
Около 200 точек для пикника организовано в парках Москвы
Около 200 точек для пикника организовано в парках Москвы - РИА Новости, 04.05.2022
Около 200 точек для пикника организовано в парках Москвы
Около 200 пикниковых точек организовано на природных территориях Москвы, сообщается на сайте Мосприроды. РИА Новости, 04.05.2022
2022-04-30T15:43
2022-05-04T12:47
москва сегодня: мегаполис для жизни
пикник
городское хозяйство москвы
мосприрода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786768434_0:353:3011:2047_1920x0_80_0_0_e18d6f601a94cac2313f6535e7fa4bea.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Около 200 пикниковых точек организовано на природных территориях Москвы, сообщается на сайте Мосприроды."Для комфортного пребывания на особо охраняемых природных территориях, а также для предотвращения пожаров на территориях природных парков организовано около 200 пикниковых точек, оборудованных противопожарным инвентарем", - говорится в сообщении.Отмечается, что все размещенные на особо охраняемых природных территориях площадки, за исключением переданных в аренду, бесплатны для посетителей."Все точки на особо охраняемых природных территориях оборудованы комплектом мебели, противопожарным мангалом, ящиками для песка, емкостью для сбора мусора и информационными щитами, на которых размещены правила пользования этой благоустроенной зоной. Часть пикниковых точек дополнительно располагает навесами и беседками", - информируют власти.
https://ria.ru/20220429/pervotsvety-1786249071.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786768434_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_72d60a34f35b74ac7c0df27735ff0b01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пикник, городское хозяйство москвы, мосприрода
15:43 30.04.2022 (обновлено: 12:47 04.05.2022)
 

Около 200 точек для пикника организовано в парках Москвы

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на берегу Филькиного озера в Приоратском парке города Гатчина Ленинградской области
Отдыхающие на берегу Филькиного озера в Приоратском парке города Гатчина Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Около 200 пикниковых точек организовано на природных территориях Москвы, сообщается на сайте Мосприроды.
"Для комфортного пребывания на особо охраняемых природных территориях, а также для предотвращения пожаров на территориях природных парков организовано около 200 пикниковых точек, оборудованных противопожарным инвентарем", - говорится в сообщении.
Лес в Щелковском районе Московской области - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 16:19Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Москвичам напомнили о штрафах за сбор и продажу первоцветов
Отмечается, что все размещенные на особо охраняемых природных территориях площадки, за исключением переданных в аренду, бесплатны для посетителей.
"Все точки на особо охраняемых природных территориях оборудованы комплектом мебели, противопожарным мангалом, ящиками для песка, емкостью для сбора мусора и информационными щитами, на которых размещены правила пользования этой благоустроенной зоной. Часть пикниковых точек дополнительно располагает навесами и беседками", - информируют власти.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПикникГородское хозяйство МосквыМосприрода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала