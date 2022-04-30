https://ria.ru/20220430/piknik-1786757824.html

Около 200 точек для пикника организовано в парках Москвы

Около 200 точек для пикника организовано в парках Москвы - РИА Новости, 04.05.2022

Около 200 точек для пикника организовано в парках Москвы

Около 200 пикниковых точек организовано на природных территориях Москвы, сообщается на сайте Мосприроды. РИА Новости, 04.05.2022

2022-04-30T15:43

2022-04-30T15:43

2022-05-04T12:47

москва сегодня: мегаполис для жизни

пикник

городское хозяйство москвы

мосприрода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786768434_0:353:3011:2047_1920x0_80_0_0_e18d6f601a94cac2313f6535e7fa4bea.jpg

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Около 200 пикниковых точек организовано на природных территориях Москвы, сообщается на сайте Мосприроды."Для комфортного пребывания на особо охраняемых природных территориях, а также для предотвращения пожаров на территориях природных парков организовано около 200 пикниковых точек, оборудованных противопожарным инвентарем", - говорится в сообщении.Отмечается, что все размещенные на особо охраняемых природных территориях площадки, за исключением переданных в аренду, бесплатны для посетителей."Все точки на особо охраняемых природных территориях оборудованы комплектом мебели, противопожарным мангалом, ящиками для песка, емкостью для сбора мусора и информационными щитами, на которых размещены правила пользования этой благоустроенной зоной. Часть пикниковых точек дополнительно располагает навесами и беседками", - информируют власти.

https://ria.ru/20220429/pervotsvety-1786249071.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пикник, городское хозяйство москвы, мосприрода