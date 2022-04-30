https://ria.ru/20220430/piknik-1786757824.html
Около 200 точек для пикника организовано в парках Москвы
Около 200 точек для пикника организовано в парках Москвы - РИА Новости, 04.05.2022
Около 200 точек для пикника организовано в парках Москвы
Около 200 пикниковых точек организовано на природных территориях Москвы, сообщается на сайте Мосприроды. РИА Новости, 04.05.2022
2022-04-30T15:43
2022-04-30T15:43
2022-05-04T12:47
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пикник
городское хозяйство москвы
мосприрода
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Около 200 пикниковых точек организовано на природных территориях Москвы, сообщается на сайте Мосприроды."Для комфортного пребывания на особо охраняемых природных территориях, а также для предотвращения пожаров на территориях природных парков организовано около 200 пикниковых точек, оборудованных противопожарным инвентарем", - говорится в сообщении.Отмечается, что все размещенные на особо охраняемых природных территориях площадки, за исключением переданных в аренду, бесплатны для посетителей."Все точки на особо охраняемых природных территориях оборудованы комплектом мебели, противопожарным мангалом, ящиками для песка, емкостью для сбора мусора и информационными щитами, на которых размещены правила пользования этой благоустроенной зоной. Часть пикниковых точек дополнительно располагает навесами и беседками", - информируют власти.
https://ria.ru/20220429/pervotsvety-1786249071.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пикник, городское хозяйство москвы, мосприрода
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости.
Около 200 пикниковых точек организовано на природных территориях Москвы, сообщается на сайте Мосприроды
.
"Для комфортного пребывания на особо охраняемых природных территориях, а также для предотвращения пожаров на территориях природных парков организовано около 200 пикниковых точек, оборудованных противопожарным инвентарем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все размещенные на особо охраняемых природных территориях площадки, за исключением переданных в аренду, бесплатны для посетителей.
"Все точки на особо охраняемых природных территориях оборудованы комплектом мебели, противопожарным мангалом, ящиками для песка, емкостью для сбора мусора и информационными щитами, на которых размещены правила пользования этой благоустроенной зоной. Часть пикниковых точек дополнительно располагает навесами и беседками", - информируют власти.