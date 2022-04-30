https://ria.ru/20220430/paskha-1786211214.html
"Нельзя было даже перекреститься". Как отмечали "советскую" Пасху
"Нельзя было даже перекреститься". Как отмечали "советскую" Пасху - РИА Новости, 30.04.2022
"Нельзя было даже перекреститься". Как отмечали "советскую" Пасху
После революции Пасху в России объявили пережитком прошлого. Но так просто многовековую традицию не отменишь. О том, как встречали Воскресение Христово в СССР, РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T08:00
2022-04-30T08:00
2022-04-30T08:12
религия
ленинград
москва
религиозные праздники
аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости, Никита Бизин. После революции Пасху в России объявили пережитком прошлого. Но так просто многовековую традицию не отменишь. О том, как встречали Воскресение Христово в СССР, — в материале РИА Новости.Нашли заменуДо 1917-го Пасха — государственный праздник. Согласно закону 1897 года было сразу четыре выходных: пятница, суббота Страстной седмицы и понедельник, вторник — Светлой. Отмечали все — от крестьян до императорской семьи.Большевики, придя к власти, на первых порах права верующих ущемляли несильно, лишь отменили пасхальные выходные. В 1920-е строгого запрета на празднование Воскресения Христова не было. Но старались придумать достойную коммунистическую замену.Так появились красные, или комсомольские, пасхи: митинги, антирелигиозные выступления и даже своеобразные карнавалы с факельными шествиями и сжиганием чучела попа. Историки объясняют: новая власть пыталась выставить религию, и Пасху в частности, в нелепом виде — как рудимент старого режима.В 1930-х развернулись масштабные репрессии против духовенства. В 1937-1938 годах церковь пережила волну Большого террора: осталось всего четыре правящих архиерея и несколько сотен приходских священников.Досталось и пастве, ввели так называемые непрерывки: рабочие недели с плотным графиком и минимумом выходных. Плюс всеобщие обязательные субботники. На богослужения попросту не было времени.Кроме того, верующим создавали проблемы на работе или учебе. Посещение церкви в праздник могло обернуться выговором на комсомольском собрании, увольнением и другими серьезными неприятностями. Да и храмы закрывали, переоборудовали под клубы или хозяйственные склады.Ночь страданийСитуация изменилась с началом Великой Отечественной."Высшее руководство страны осознало, что опираться в военное время исключительно на марксистскую идеологию бесперспективно", — говорит историк церкви, профессор Московской духовной академии протоиерей Владислав Цыпин.Но в Москве действовал комендантский час, режим светомаскировки. Было непонятно, удастся ли прийти поздним вечером в храм и встретить Воскресение Христово."И вдруг в шесть часов утра 4 апреля по радио неожиданно для всех выступил комендант. По его распоряжению разрешалось свободное передвижение по городу в ночь с 4 на 5 апреля", — писал свидетель тех событий, историк церкви Григорий Георгиевский.По оценкам, столичные храмы тогда посетили около 85 тысяч человек.Особенно запомнилась Пасха 1942-го и жителям Ленинграда. Самая тяжелая за всю блокаду зима закончилась. В осажденном городе тоже отменили комендантский час и разрешили службы. Правда, перенесли на 5 апреля, поскольку в праздник немецкие войска сильно обстреляли город."Налет авиации продолжался всю пасхальную ночь. Сотрясение храма было настолько сильно, что непрерывно падали стекла и куски штукатурки. Ночь <…> Воскресения немцы превратили в ночь крови, разрушения <…> и страданий ни в чем не повинных людей", — вспоминал настоятель Князь-Владимирского собора в Ленинграде, протоиерей Николай Ломакин.Однако утром во всех церквах начались службы. Многие из собравшихся держали в руках блокадные куличи: кусочки черного хлеба с воткнутыми в них свечками.Времена меняютсяВ середине 1950 — начале 1960 годов, в хрущевскую оттепель, произошел новый всплеск борьбы с религией. Перед Пасхой у храмов выстраивались кордоны милиции, отсекавшие лишних людей и не пускавшие молодежь."Конечно, тот, кто хотел, попадал в церковь. Но порой это было целое приключение. Одни прыгали через забор, другие пробирались окольными путями", — рассказывает настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря протоиерей Александр Ильяшенко.По его словам, к 1970-м это закончилось. Формально власть по-прежнему не поощряла празднование Воскресения Христова, но уже и не карала за это. Более того, в магазинах и булочных накануне Пасхи продавали кекс "Весенний", очень похожий на пасхальный кулич.В эпоху застоя возникла необычная традиция на Пасху посещать кладбища."Это своего рода альтернатива богослужению. Ведь большинство храмов по-прежнему были закрыты. А те немногие, что действовали, на великие праздники, особенно на Пасху, переполнялись. Иногда даже руку нельзя было поднять, чтобы перекреститься, настолько плотно верующие стояли друг к другу", — говорит отец Александр.Церковь, кстати, всегда предостерегала от посещения кладбищ на Воскресение Христово. Согласно уставу это запрещено. Однако в советское время люди пользовались любой возможностью, чтобы хоть как-то отметить главный христианский праздник.
https://ria.ru/20220407/blagoveschenie-1782137180.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинград, москва, религиозные праздники, аналитика - религия и мировоззрение
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости, Никита Бизин. После революции Пасху в России объявили пережитком прошлого. Но так просто многовековую традицию не отменишь. О том, как встречали Воскресение Христово в СССР, — в материале РИА Новости.
Нашли замену
До 1917-го Пасха — государственный праздник. Согласно закону 1897 года было сразу четыре выходных: пятница, суббота Страстной седмицы и понедельник, вторник — Светлой. Отмечали все — от крестьян до императорской семьи.
Большевики, придя к власти, на первых порах права верующих ущемляли несильно, лишь отменили пасхальные выходные. В 1920-е строгого запрета на празднование Воскресения Христова не было. Но старались придумать достойную коммунистическую замену.
Так появились красные, или комсомольские, пасхи: митинги, антирелигиозные выступления и даже своеобразные карнавалы с факельными шествиями и сжиганием чучела попа. Историки объясняют: новая власть пыталась выставить религию, и Пасху в частности, в нелепом виде — как рудимент старого режима.
В 1930-х развернулись масштабные репрессии против духовенства. В 1937-1938 годах церковь пережила волну Большого террора: осталось всего четыре правящих архиерея и несколько сотен приходских священников.
Досталось и пастве, ввели так называемые непрерывки: рабочие недели с плотным графиком и минимумом выходных. Плюс всеобщие обязательные субботники. На богослужения попросту не было времени.
Кроме того, верующим создавали проблемы на работе или учебе. Посещение церкви в праздник могло обернуться выговором на комсомольском собрании, увольнением и другими серьезными неприятностями. Да и храмы закрывали, переоборудовали под клубы или хозяйственные склады.
Ночь страданий
Ситуация изменилась с началом Великой Отечественной.
"Высшее руководство страны осознало, что опираться в военное время исключительно на марксистскую идеологию бесперспективно", — говорит историк церкви, профессор Московской духовной академии протоиерей Владислав Цыпин.
Но в Москве
действовал комендантский час, режим светомаскировки. Было непонятно, удастся ли прийти поздним вечером в храм и встретить Воскресение Христово.
"И вдруг в шесть часов утра 4 апреля по радио неожиданно для всех выступил комендант. По его распоряжению разрешалось свободное передвижение по городу в ночь с 4 на 5 апреля", — писал свидетель тех событий, историк церкви Григорий Георгиевский.
По оценкам, столичные храмы тогда посетили около 85 тысяч человек.
Особенно запомнилась Пасха 1942-го и жителям Ленинграда
. Самая тяжелая за всю блокаду зима закончилась. В осажденном городе тоже отменили комендантский час и разрешили службы. Правда, перенесли на 5 апреля, поскольку в праздник немецкие войска сильно обстреляли город.
"Налет авиации продолжался всю пасхальную ночь. Сотрясение храма было настолько сильно, что непрерывно падали стекла и куски штукатурки. Ночь <…> Воскресения немцы превратили в ночь крови, разрушения <…> и страданий ни в чем не повинных людей", — вспоминал настоятель Князь-Владимирского собора в Ленинграде, протоиерей Николай Ломакин.
Однако утром во всех церквах начались службы. Многие из собравшихся держали в руках блокадные куличи: кусочки черного хлеба с воткнутыми в них свечками.
Времена меняются
В середине 1950 — начале 1960 годов, в хрущевскую оттепель, произошел новый всплеск борьбы с религией. Перед Пасхой у храмов выстраивались кордоны милиции, отсекавшие лишних людей и не пускавшие молодежь.
"Конечно, тот, кто хотел, попадал в церковь. Но порой это было целое приключение. Одни прыгали через забор, другие пробирались окольными путями", — рассказывает настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря протоиерей Александр Ильяшенко.
По его словам, к 1970-м это закончилось. Формально власть по-прежнему не поощряла празднование Воскресения Христова, но уже и не карала за это. Более того, в магазинах и булочных накануне Пасхи продавали кекс "Весенний", очень похожий на пасхальный кулич.
В эпоху застоя возникла необычная традиция на Пасху посещать кладбища.
"Это своего рода альтернатива богослужению. Ведь большинство храмов по-прежнему были закрыты. А те немногие, что действовали, на великие праздники, особенно на Пасху, переполнялись. Иногда даже руку нельзя было поднять, чтобы перекреститься, настолько плотно верующие стояли друг к другу", — говорит отец Александр.
Церковь, кстати, всегда предостерегала от посещения кладбищ на Воскресение Христово. Согласно уставу это запрещено. Однако в советское время люди пользовались любой возможностью, чтобы хоть как-то отметить главный христианский праздник.