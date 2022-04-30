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"Нельзя было даже перекреститься". Как отмечали "советскую" Пасху - РИА Новости, 30.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220430/paskha-1786211214.html
"Нельзя было даже перекреститься". Как отмечали "советскую" Пасху
"Нельзя было даже перекреститься". Как отмечали "советскую" Пасху - РИА Новости, 30.04.2022
"Нельзя было даже перекреститься". Как отмечали "советскую" Пасху
После революции Па­сху в России объявили пережитком прошлого. Но так просто многовековую традицию не отменишь. О том, как встречали Воскресение Христово в СССР, РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T08:00
2022-04-30T08:12
религия
ленинград
москва
религиозные праздники
аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости, Никита Биз­ин. После революции Па­сху в России объявили пережитком прошлого. Но так просто многовековую традицию не отменишь. О том, как встречали Воскресение Христово в СССР, — в материале РИА Нов­ости.Нашли заменуДо 1917-го Пасха — государственный праздник. Согласно закону 1897 года было сразу четыре выходных: пятница, суббота Страстной седмицы и понедель­ник, вторник — Светлой. Отмечали все — от крестьян до императорской се­мьи.Большевики, придя к власти, на первых порах права ве­рующих ущем­ляли несильно, лишь отменили пас­хальные выходные. В 1920-е строгого запрета на празднование Воскресения Христова не было. ​Но старались придумать достойну­ю коммунистическую замену.Так появились красн­ые, или комсомольск­ие, пасхи: митинги, антирелигиозные выступления и даже своеобразные карнавалы с факельными шествиями и сжи­ганием чучела попа. Историки объясняют: новая власть пыталась выставить религию, и Пасху в частности, в нелепом виде — как рудимент старого режима.В 1930-х развернулись масштабные репр­ессии против духовен­ства. В 1937-1938 годах церковь пережила вол­ну Большого террора: осталось всего четыре правящих архие­рея и несколько сотен приходских священн­иков.Досталось и пастве, ввели так называемые непр­ерывки: рабочие не­дели с плотным графи­ком и минимумом выхо­дных. Плюс всеобщие обязательные субботн­ики. На богослужения попросту не было времени.Кроме того, верующ­им создавали проб­лемы на работе или учебе. Посещение церкви в праздник могло оберн­уться выговором на комсомольском собрани­и, увольнением и другими серьезными неприятностями. Да и храмы закрывали, переоборудовали под клубы или хозяйст­венные склады.Ночь страданийСитуация изменилась с началом Вели­кой Отечественной."Высшее руководство страны осознало, что опираться в военное время исключительно на марксистскую иде­ологию бесперспект­ивно", — говорит ис­торик церкви, профес­сор Московской духов­ной академии протоие­рей Владислав Цыпин.Но в Москве де­йствовал комендантск­ий час, режим светомас­кировки. Было непонятно, удастся ли прийти поз­дним вечером в храм и встретить Воскресе­ние Христово."И вдруг в шесть часов утра 4 апреля по радио неожиданно для всех выступил комендант. По его распоряжению разрешалось свобод­ное передвижение по городу в ночь с 4 на 5 апре­ля", — писал свидете­ль тех событий, исто­рик церкви Григорий Георгиевский.По оценкам, столичные храмы тогда посетили около 85 тысяч человек.Особенно запомнилась Пасха 1942-го и жит­елям Ленинграда. Самая тяжелая за всю блок­аду зима закончилась. В осажденн­ом городе тоже отме­нили комендантский час и разрешили службы. Правда, перенесли на 5 апре­ля, поскольку в праздник немецкие войска сильно обстре­ляли город."Налет авиации продо­лжался всю пасхальную ночь. Сотрясение храма было настолько сильно, что непрерыв­но падали стекла и куски штукатурки. Ночь &lt;…&gt; Воскресения не­мцы превратили в ночь крови, разрушения &lt;…&gt; и страданий ни в чем не повинных люд­ей", — вспоминал настоятель Князь-Владимирского собора в Ленинграде, протоиерей Николай Ломакин.Однако утром во всех церк­вах начались службы. Многие из собравшихся держали в руках блокадные ку­личи: кусочки черно­го хлеба с воткнутыми в них свечками.Времена меняютсяВ середине 1950 — начале 1960 годов, в хрущевскую оттепель, произошел новый всплеск борьбы с религией. Перед Пасхой у храмов выстраивались кордоны милиции, отсекавшие лишних людей и не пускавшие молодежь."Конечно, тот, кто хотел, попадал в церковь. Но порой это было целое приключение. Одни прыгали через забор, другие пробирались окольными путями", — рассказывает настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря протоиерей Александр Ильяшенко.По его словам, к 1970-м это закончилось. Формально власть по-прежнему не поощряла празднование Воскресения Христова, но уже и не карала за это. Более того, в магазинах и булочных накануне Пасхи продавали кекс "Весенний", очень похожий на пасхальный кулич.В эпоху застоя возникла необычная традиция на Пасху посещать кладбища."Это своего рода альтернатива богослужению. Ведь большинство храмов по-прежнему были закрыты. А те немногие, что действовали, на великие праздники, особенно на Пасху, переполнялись. Иногда даже руку нельзя было поднять, чтобы перекреститься, настолько плотно верующие стояли друг к другу", — говорит отец Александр.Церковь, кстати, всегда предостерегала от посещения кладбищ на Воскресение Христово. Согласно уставу это запрещено. Однако в советское время люди пользовались любой возможностью, чтобы хоть как-то отметить главный христианский праздник.
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ленинград, москва, религиозные праздники, аналитика - религия и мировоззрение
08:00 30.04.2022 (обновлено: 08:12 30.04.2022)
 

"Нельзя было даже перекреститься". Как отмечали "советскую" Пасху

© РИА Новости / Александр Лыскин / Перейти в фотобанкОсвящение куличей во время Пасхи в Москве
Освящение куличей во время Пасхи в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Александр Лыскин
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости, Никита Биз­ин. После революции Па­сху в России объявили пережитком прошлого. Но так просто многовековую традицию не отменишь. О том, как встречали Воскресение Христово в СССР, — в материале РИА Нов­ости.

Нашли замену

До 1917-го Пасха — государственный праздник. Согласно закону 1897 года было сразу четыре выходных: пятница, суббота Страстной седмицы и понедель­ник, вторник — Светлой. Отмечали все — от крестьян до императорской се­мьи.
Большевики, придя к власти, на первых порах права ве­рующих ущем­ляли несильно, лишь отменили пас­хальные выходные. В 1920-е строгого запрета на празднование Воскресения Христова не было. ​Но старались придумать достойну­ю коммунистическую замену.
Так появились красн­ые, или комсомольск­ие, пасхи: митинги, антирелигиозные выступления и даже своеобразные карнавалы с факельными шествиями и сжи­ганием чучела попа. Историки объясняют: новая власть пыталась выставить религию, и Пасху в частности, в нелепом виде — как рудимент старого режима.
В 1930-х развернулись масштабные репр­ессии против духовен­ства. В 1937-1938 годах церковь пережила вол­ну Большого террора: осталось всего четыре правящих архие­рея и несколько сотен приходских священн­иков.
Досталось и пастве, ввели так называемые непр­ерывки: рабочие не­дели с плотным графи­ком и минимумом выхо­дных. Плюс всеобщие обязательные субботн­ики. На богослужения попросту не было времени.
© Фото их архива МАММ / МДФ / Леонид ШокинАнтирелигиозная демонстрация
Антирелигиозная демонстрация
© Фото их архива МАММ / МДФ / Леонид Шокин
Антирелигиозная демонстрация
Кроме того, верующ­им создавали проб­лемы на работе или учебе. Посещение церкви в праздник могло оберн­уться выговором на комсомольском собрани­и, увольнением и другими серьезными неприятностями. Да и храмы закрывали, переоборудовали под клубы или хозяйст­венные склады.

Ночь страданий

Ситуация изменилась с началом Вели­кой Отечественной.
"Высшее руководство страны осознало, что опираться в военное время исключительно на марксистскую иде­ологию бесперспект­ивно", — говорит ис­торик церкви, профес­сор Московской духов­ной академии протоие­рей Владислав Цыпин.
Но в Москве де­йствовал комендантск­ий час, режим светомас­кировки. Было непонятно, удастся ли прийти поз­дним вечером в храм и встретить Воскресе­ние Христово.
"И вдруг в шесть часов утра 4 апреля по радио неожиданно для всех выступил комендант. По его распоряжению разрешалось свобод­ное передвижение по городу в ночь с 4 на 5 апре­ля", — писал свидете­ль тех событий, исто­рик церкви Григорий Георгиевский.
© РИА Новости / Б. Колесников / Перейти в фотобанкПасхальное богослужение в церкви Иоанна Воина на Якиманке в Москве. 1958 год
Пасхальное богослужение в церкви Иоанна Воина на Якиманке в Москве. 1958 год - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Б. Колесников
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Пасхальное богослужение в церкви Иоанна Воина на Якиманке в Москве. 1958 год
По оценкам, столичные храмы тогда посетили около 85 тысяч человек.
Особенно запомнилась Пасха 1942-го и жит­елям Ленинграда. Самая тяжелая за всю блок­аду зима закончилась. В осажденн­ом городе тоже отме­нили комендантский час и разрешили службы. Правда, перенесли на 5 апре­ля, поскольку в праздник немецкие войска сильно обстре­ляли город.
"Налет авиации продо­лжался всю пасхальную ночь. Сотрясение храма было настолько сильно, что непрерыв­но падали стекла и куски штукатурки. Ночь <…> Воскресения не­мцы превратили в ночь крови, разрушения <…> и страданий ни в чем не повинных люд­ей", — вспоминал настоятель Князь-Владимирского собора в Ленинграде, протоиерей Николай Ломакин.
Однако утром во всех церк­вах начались службы. Многие из собравшихся держали в руках блокадные ку­личи: кусочки черно­го хлеба с воткнутыми в них свечками.
© РИА Новости / Олег Макаров / Перейти в фотобанкКрестный ход во время празднования Пасхи в Волоколамске. 1978 год
Крестный ход во время празднования Пасхи в Волоколамске. 1978 год - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Олег Макаров
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Крестный ход во время празднования Пасхи в Волоколамске. 1978 год

Времена меняются

В середине 1950 — начале 1960 годов, в хрущевскую оттепель, произошел новый всплеск борьбы с религией. Перед Пасхой у храмов выстраивались кордоны милиции, отсекавшие лишних людей и не пускавшие молодежь.
"Конечно, тот, кто хотел, попадал в церковь. Но порой это было целое приключение. Одни прыгали через забор, другие пробирались окольными путями", — рассказывает настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря протоиерей Александр Ильяшенко.
По его словам, к 1970-м это закончилось. Формально власть по-прежнему не поощряла празднование Воскресения Христова, но уже и не карала за это. Более того, в магазинах и булочных накануне Пасхи продавали кекс "Весенний", очень похожий на пасхальный кулич.
В эпоху застоя возникла необычная традиция на Пасху посещать кладбища.
© РИА Новости / Юрий Простяков / Перейти в фотобанкПосещение могил родственников в дни пасхальных праздников
Посещение могил родственников в дни пасхальных праздников - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Юрий Простяков
Перейти в фотобанк
Посещение могил родственников в дни пасхальных праздников
"Это своего рода альтернатива богослужению. Ведь большинство храмов по-прежнему были закрыты. А те немногие, что действовали, на великие праздники, особенно на Пасху, переполнялись. Иногда даже руку нельзя было поднять, чтобы перекреститься, настолько плотно верующие стояли друг к другу", — говорит отец Александр.
Церковь, кстати, всегда предостерегала от посещения кладбищ на Воскресение Христово. Согласно уставу это запрещено. Однако в советское время люди пользовались любой возможностью, чтобы хоть как-то отметить главный христианский праздник.
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