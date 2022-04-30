Рейтинг@Mail.ru
Рязанский губернатор: памятники павшим воинам приведут в порядок до 9 мая - РИА Новости, 30.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20220430/pamyatniki-1786342363.html
Рязанский губернатор: памятники павшим воинам приведут в порядок до 9 мая
Рязанский губернатор: памятники павшим воинам приведут в порядок до 9 мая - РИА Новости, 30.04.2022
Рязанский губернатор: памятники павшим воинам приведут в порядок до 9 мая
Все памятники павшим воинам, расположенные в Рязанской области, приведут в порядок до 9 мая, работа поставлена на депутатский и общественный контроль, сообщил... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T15:49
2022-04-30T15:55
рязанская область
общество
рязанская область
донбасс
день победы
николай любимов
рязань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784184665_0:182:2914:1821_1920x0_80_0_0_03dc214a4ef3b70272627f80cea8a2ee.jpg
РЯЗАНЬ, 30 апр - РИА Новости. Все памятники павшим воинам, расположенные в Рязанской области, приведут в порядок до 9 мая, работа поставлена на депутатский и общественный контроль, сообщил губернатор Николай Любимов в ходе субботника возле монумента в селе Долгинино.Как сообщило правительство региона, в субботу Любимов вместе с юнармейцами, волонтерами, школьниками и жителями села Долгинино Рязанского района привели в порядок территорию у памятника воинам-освободителям, погибшим в Великую Отечественную войну. Он был установлен в 1960 году по инициативе сельчан. На фронт из населенного пункта ушли почти 2000 человек, домой вернулось меньше трети. Ежегодно возле монумента проходят памятные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, в которых активно участвуют дети и молодежь. В знак уважения к подвигу воинства глава региона возложил цветы."К Дню Победы все без исключения памятники погибшим в годы Великой Отечественной войны должны быть приведены в порядок: отремонтированы и почищены, благоустроены близлежащие к ним территории. По всей Рязанской области такая работа будет обязательно выполнена и уже сейчас она подходит к концу", – цитирует слова губернатора его пресс-служба.Глава региона добавил, что по его поручению в преддверии 9 мая организован депутатский и общественный контроль за состоянием памятников. Особую значимость, по словам Любимова, имеет то, что в работе по благоустройству и приведению в порядок мемориалов принимает участие молодежь."Сейчас очень важно, чтобы именно молодые люди помогали в этой работе, – по зову сердца, зная, что за ними очень богатая, достойная и гордая история. Молодежь должна понимать, кто сделал мир свободным от фашизма. Это наш народ! Это наши воины и труженики тыла! Сегодня это как никогда актуально. На Донбассе наши воины, по сути, своей грудью закрыли нас от фашизма, от повторения той страшной истории", - отметил Любимов.
https://ria.ru/20220406/estafeta-1782172793.html
https://ria.ru/20220304/shtab-1776546202.html
рязанская область
донбасс
рязань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784184665_59:0:2622:1922_1920x0_80_0_0_e55b6d7f50eb120805eb5889ccba4920.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, рязанская область, донбасс, день победы, николай любимов, рязань
15:49 30.04.2022 (обновлено: 15:55 30.04.2022)
 
Рязанский губернатор: памятники павшим воинам приведут в порядок до 9 мая

Рязанский губернатор: все памятники павшим воинам приведут в порядок до 9 мая

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Губернатор Рязанской области Николай Любимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 30 апр - РИА Новости. Все памятники павшим воинам, расположенные в Рязанской области, приведут в порядок до 9 мая, работа поставлена на депутатский и общественный контроль, сообщил губернатор Николай Любимов в ходе субботника возле монумента в селе Долгинино.
Как сообщило правительство региона, в субботу Любимов вместе с юнармейцами, волонтерами, школьниками и жителями села Долгинино Рязанского района привели в порядок территорию у памятника воинам-освободителям, погибшим в Великую Отечественную войну. Он был установлен в 1960 году по инициативе сельчан. На фронт из населенного пункта ушли почти 2000 человек, домой вернулось меньше трети. Ежегодно возле монумента проходят памятные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, в которых активно участвуют дети и молодежь. В знак уважения к подвигу воинства глава региона возложил цветы.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 19:39Рязанская область
Губернатор Рязанской области принял участие в акции "Эстафета добра"
"К Дню Победы все без исключения памятники погибшим в годы Великой Отечественной войны должны быть приведены в порядок: отремонтированы и почищены, благоустроены близлежащие к ним территории. По всей Рязанской области такая работа будет обязательно выполнена и уже сейчас она подходит к концу", – цитирует слова губернатора его пресс-служба.
Глава региона добавил, что по его поручению в преддверии 9 мая организован депутатский и общественный контроль за состоянием памятников. Особую значимость, по словам Любимова, имеет то, что в работе по благоустройству и приведению в порядок мемориалов принимает участие молодежь.
"Сейчас очень важно, чтобы именно молодые люди помогали в этой работе, – по зову сердца, зная, что за ними очень богатая, достойная и гордая история. Молодежь должна понимать, кто сделал мир свободным от фашизма. Это наш народ! Это наши воины и труженики тыла! Сегодня это как никогда актуально. На Донбассе наши воины, по сути, своей грудью закрыли нас от фашизма, от повторения той страшной истории", - отметил Любимов.

Другие новости региона читайте здесь>>

Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 16:22Рязанская область
В Рязанской области создали штаб по реализации мер поддержки экономики
 
Рязанская областьОбществоРязанская областьДонбассДень ПобедыНиколай ЛюбимовРязань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала