15:49 30.04.2022 (обновлено: 15:55 30.04.2022)
Рязанский губернатор: памятники павшим воинам приведут в порядок до 9 мая
Рязанский губернатор: все памятники павшим воинам приведут в порядок до 9 мая
Губернатор Рязанской области Николай Любимов. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 30 апр - РИА Новости. Все памятники павшим воинам, расположенные в Рязанской области, приведут в порядок до 9 мая, работа поставлена на депутатский и общественный контроль, сообщил губернатор Николай Любимов в ходе субботника возле монумента в селе Долгинино.
Как сообщило правительство региона, в субботу Любимов вместе с юнармейцами, волонтерами, школьниками и жителями села Долгинино Рязанского района привели в порядок территорию у памятника воинам-освободителям, погибшим в Великую Отечественную войну. Он был установлен в 1960 году по инициативе сельчан. На фронт из населенного пункта ушли почти 2000 человек, домой вернулось меньше трети. Ежегодно возле монумента проходят памятные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, в которых активно участвуют дети и молодежь. В знак уважения к подвигу воинства глава региона возложил цветы.
"К Дню Победы все без исключения памятники погибшим в годы Великой Отечественной войны должны быть приведены в порядок: отремонтированы и почищены, благоустроены близлежащие к ним территории. По всей Рязанской области такая работа будет обязательно выполнена и уже сейчас она подходит к концу", – цитирует слова губернатора его пресс-служба.
Глава региона добавил, что по его поручению в преддверии 9 мая организован депутатский и общественный контроль за состоянием памятников. Особую значимость, по словам Любимова, имеет то, что в работе по благоустройству и приведению в порядок мемориалов принимает участие молодежь.
"Сейчас очень важно, чтобы именно молодые люди помогали в этой работе, – по зову сердца, зная, что за ними очень богатая, достойная и гордая история. Молодежь должна понимать, кто сделал мир свободным от фашизма. Это наш народ! Это наши воины и труженики тыла! Сегодня это как никогда актуально. На Донбассе наши воины, по сути, своей грудью закрыли нас от фашизма, от повторения той страшной истории", - отметил Любимов.
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