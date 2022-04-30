https://ria.ru/20220430/pamyatniki-1786303748.html
"Это наш долг перед дедами": жители ЛНР восстанавливают советские памятники
"Это наш долг перед дедами": жители ЛНР восстанавливают советские памятники - РИА Новости, 30.04.2022
"Это наш долг перед дедами": жители ЛНР восстанавливают советские памятники
Жители села Гречишкино в Луганской области за свой счет реставрируют памятники Великой Отечественной войны. По словам одного из жителей, раньше их заставляли закрашивать георгиевские ленточки и красить постамент в цвета "Правого сектора" (запрещен в РФ).
2022-04-30T10:11
2022-04-30T10:11
2022-04-30T10:11
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"Это наш долг перед дедами": жители ЛНР восстанавливают советские памятники
Жители села Гречишкино в Луганской области за свой счет реставрируют памятники Великой Отечественной войны. По словам одного из жителей, раньше их заставляли закрашивать георгиевские ленточки и красить постамент в цвета "Правого сектора" (запрещен в РФ).
2022-04-30T10:11
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PT2M42S
РИА Новости
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5
4.7
96
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"Это наш долг перед дедами": жители ЛНР восстанавливают советские памятники
Жители села Гречишкино в Луганской области за свой счет реставрируют памятники Великой Отечественной войны. По словам одного из жителей, раньше их заставляли закрашивать георгиевские ленточки и красить постамент в цвета "Правого сектора" (запрещен в РФ).
2022-04-30T10:11
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PT2M42S
"Это наш долг перед дедами": жители ЛНР восстанавливают советские памятники
Жители села Гречишкино в Луганской области за свой счет реставрируют памятники Великой Отечественной войны. По словам одного из жителей, раньше их заставляли закрашивать георгиевские ленточки и красить постамент в цвета "Правого сектора" (запрещен в РФ).