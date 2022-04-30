"Это наш долг перед дедами": жители ЛНР восстанавливают советские памятники

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Жители села Гречишкино в Луганской области за свой счет реставрируют памятники Великой Отечественной войны. По словам одного из жителей, раньше их заставляли закрашивать георгиевские ленточки и красить постамент в цвета "Правого сектора" (запрещен в РФ).