https://ria.ru/20220430/ordena-1786388549.html

Меняйло передал ордена Мужества семьям военных, погибших на Украине

Меняйло передал ордена Мужества семьям военных, погибших на Украине - РИА Новости, 30.04.2022

Меняйло передал ордена Мужества семьям военных, погибших на Украине

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло передал ордена Мужества семьям военнослужащих, погибших на Украине. РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T20:47

2022-04-30T20:47

2022-04-30T20:47

украина

донбасс

сергей меняйло

республика северная осетия - алания

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ПЯТИГОРСК, 30 апр - РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло передал ордена Мужества семьям военнослужащих, погибших на Украине."Передал ордена Мужества семьям наших военнослужащих, которые отдали свои жизни, выполняя воинский долг на Украине. Знаю, что никакие слова не смогут уменьшить боль от потери близких. Но сегодня каждый в республике скорбит вместе с родным погибших. Ваши сыновья, мужья, отцы, братья выполнили свой воинский долг с честью. Свои жизни они отдали за свободу и независимость нашего государства, как и наши деды и прадеды они пали в битве с нацистами, которые вновь пытаются поднять свою голову. Вы по праву можете гордиться ими", - написал Меняйло в Telegram.Он отметил, что власти будут заботиться о детях и близких погибших."А мы всегда будем заботиться о детях и близких тех ребят, которые ушли, помогать и поддерживать – это наш моральный и нравственный долг. И просто потому, что иначе нельзя. Вечная память павшим", - добавил глава Северной Осетии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.

https://ria.ru/20220430/putin-1786350624.html

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украина, донбасс, сергей меняйло, республика северная осетия - алания