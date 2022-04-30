https://ria.ru/20220430/obrazovanie-1786326162.html
Правительство одобрило распределение бюджета на образовательные программы
Правительство одобрило распределение бюджета на образовательные программы - РИА Новости, 30.04.2022
Правительство одобрило распределение бюджета на образовательные программы
Правительство России одобрило распределение средств федерального бюджета на реализацию в специализированных учебно-научных центрах образовательных программ... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T13:26
2022-04-30T13:26
2022-04-30T13:26
общество
образование
правительство рф
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Правительство России одобрило распределение средств федерального бюджета на реализацию в специализированных учебно-научных центрах образовательных программ основного и среднего общего образования в 2022 году, сообщается на сайте кабмина."Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.Отмечается, что проект распоряжения направлен на покрытие дополнительной потребности на финансовое обеспечение реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования в специализированных учебно-научных центрах.
https://radiosputnik.ria.ru/20220415/kazakova-1783694666.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, образование, правительство рф
Правительство одобрило распределение бюджета на образовательные программы
Правительство одобрило распределение бюджета на образовательные программы в спеццентрах