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Правительство одобрило распределение бюджета на образовательные программы - РИА Новости, 30.04.2022
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Правительство одобрило распределение бюджета на образовательные программы
Правительство одобрило распределение бюджета на образовательные программы - РИА Новости, 30.04.2022
Правительство одобрило распределение бюджета на образовательные программы
Правительство России одобрило распределение средств федерального бюджета на реализацию в специализированных учебно-научных центрах образовательных программ... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T13:26
2022-04-30T13:26
общество
образование
правительство рф
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Правительство России одобрило распределение средств федерального бюджета на реализацию в специализированных учебно-научных центрах образовательных программ основного и среднего общего образования в 2022 году, сообщается на сайте кабмина."Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.Отмечается, что проект распоряжения направлен на покрытие дополнительной потребности на финансовое обеспечение реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования в специализированных учебно-научных центрах.
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общество, образование, правительство рф
13:26 30.04.2022
 
Правительство одобрило распределение бюджета на образовательные программы

Правительство одобрило распределение бюджета на образовательные программы в спеццентрах

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛист с денежными купюрами номиналом 100 рублей
Лист с денежными купюрами номиналом 100 рублей - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Правительство России одобрило распределение средств федерального бюджета на реализацию в специализированных учебно-научных центрах образовательных программ основного и среднего общего образования в 2022 году, сообщается на сайте кабмина.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект распоряжения направлен на покрытие дополнительной потребности на финансовое обеспечение реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования в специализированных учебно-научных центрах.
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