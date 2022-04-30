https://ria.ru/20220430/obrazovanie-1786326162.html

Правительство одобрило распределение бюджета на образовательные программы

Правительство одобрило распределение бюджета на образовательные программы - РИА Новости, 30.04.2022

Правительство одобрило распределение бюджета на образовательные программы

Правительство России одобрило распределение средств федерального бюджета на реализацию в специализированных учебно-научных центрах образовательных программ... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T13:26

2022-04-30T13:26

2022-04-30T13:26

общество

образование

правительство рф

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Правительство России одобрило распределение средств федерального бюджета на реализацию в специализированных учебно-научных центрах образовательных программ основного и среднего общего образования в 2022 году, сообщается на сайте кабмина."Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.Отмечается, что проект распоряжения направлен на покрытие дополнительной потребности на финансовое обеспечение реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования в специализированных учебно-научных центрах.

https://radiosputnik.ria.ru/20220415/kazakova-1783694666.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, образование, правительство рф