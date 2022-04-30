https://ria.ru/20220430/nalogi-1786279546.html

Эксперт научила, как сэкономить на налогах, если вам скоро на пенсию

Эксперт научила, как сэкономить на налогах, если вам скоро на пенсию - РИА Новости, 30.04.2022

Эксперт научила, как сэкономить на налогах, если вам скоро на пенсию

Государственная поддержка для предпенсионеров касается и налоговых льгот. Право на них возникает с момента достижения прежнего пенсионного возраста — 55 лет для РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T01:16

2022-04-30T01:16

2022-04-30T01:16

экономика

пенсия

налоги

россия

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Государственная поддержка для предпенсионеров касается и налоговых льгот. Право на них возникает с момента достижения прежнего пенсионного возраста — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Чтобы воспользоваться льготой, следует обратиться в налоговую службу, рассказала агентству “Прайм” генеральный директор НПФ “Будущее” Светлана Касина.Она напомнила, что к федеральным льготам относится освобождение предпенсионеров от имущественного налога на один из объектов недвижимости в каждой категории: жилой дом, гараж, квартира, машиноместо, хозяйственные строения площадью до 50 кв. м.К региональным льготам относится скидка или пониженная ставка по транспортному налогу - в каждом регионе она устанавливается отдельно. Воспользоваться льготами можно, обратившись в налоговую службу.

https://ria.ru/20220429/pensii-1786270057.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, пенсия, налоги, россия