Эксперт научила, как сэкономить на налогах, если вам скоро на пенсию
Эксперт Касина сообщила о праве предпенсионеров в России на налоговые льготы
Женщины гуляют в сквере. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Государственная поддержка для предпенсионеров касается и налоговых льгот. Право на них возникает с момента достижения прежнего пенсионного возраста — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Чтобы воспользоваться льготой, следует обратиться в налоговую службу, рассказала агентству “Прайм” генеральный директор НПФ “Будущее” Светлана Касина.
Она напомнила, что к федеральным льготам относится освобождение предпенсионеров от имущественного налога на один из объектов недвижимости в каждой категории: жилой дом, гараж, квартира, машиноместо, хозяйственные строения площадью до 50 кв. м.
“При наличии у предпенсионера нескольких объектов недвижимости одного вида, льгота будет автоматически применена к тому из них, сумма налога по которому выше. Кроме того, налогоплательщик может самостоятельно выбрать льготный объект недвижимости, направив в налоговый орган уведомление”, - указывает эксперт. Есть льготы и по земельному налогу.
К региональным льготам относится скидка или пониженная ставка по транспортному налогу - в каждом регионе она устанавливается отдельно. Воспользоваться льготами можно, обратившись в налоговую службу.