Рейтинг@Mail.ru
Эксперт научила, как сэкономить на налогах, если вам скоро на пенсию - РИА Новости, 30.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220430/nalogi-1786279546.html
Эксперт научила, как сэкономить на налогах, если вам скоро на пенсию
Эксперт научила, как сэкономить на налогах, если вам скоро на пенсию - РИА Новости, 30.04.2022
Эксперт научила, как сэкономить на налогах, если вам скоро на пенсию
Государственная поддержка для предпенсионеров касается и налоговых льгот. Право на них возникает с момента достижения прежнего пенсионного возраста — 55 лет для РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T01:16
2022-04-30T01:16
экономика
пенсия
налоги
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/11/1783972585_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_df61ed581b87dc339404508f95cb96b9.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Государственная поддержка для предпенсионеров касается и налоговых льгот. Право на них возникает с момента достижения прежнего пенсионного возраста — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Чтобы воспользоваться льготой, следует обратиться в налоговую службу, рассказала агентству “Прайм” генеральный директор НПФ “Будущее” Светлана Касина.Она напомнила, что к федеральным льготам относится освобождение предпенсионеров от имущественного налога на один из объектов недвижимости в каждой категории: жилой дом, гараж, квартира, машиноместо, хозяйственные строения площадью до 50 кв. м.К региональным льготам относится скидка или пониженная ставка по транспортному налогу - в каждом регионе она устанавливается отдельно. Воспользоваться льготами можно, обратившись в налоговую службу.
https://ria.ru/20220429/pensii-1786270057.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/11/1783972585_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_f97e9332f65d23d356e525870b9dd9b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, пенсия, налоги, россия
01:16 30.04.2022
 
Эксперт научила, как сэкономить на налогах, если вам скоро на пенсию

Эксперт Касина сообщила о праве предпенсионеров в России на налоговые льготы

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖенщины гуляют в сквере
Женщины гуляют в сквере - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Женщины гуляют в сквере. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Государственная поддержка для предпенсионеров касается и налоговых льгот. Право на них возникает с момента достижения прежнего пенсионного возраста — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Чтобы воспользоваться льготой, следует обратиться в налоговую службу, рассказала агентству “Прайм” генеральный директор НПФ “Будущее” Светлана Касина.
Она напомнила, что к федеральным льготам относится освобождение предпенсионеров от имущественного налога на один из объектов недвижимости в каждой категории: жилой дом, гараж, квартира, машиноместо, хозяйственные строения площадью до 50 кв. м.
“При наличии у предпенсионера нескольких объектов недвижимости одного вида, льгота будет автоматически применена к тому из них, сумма налога по которому выше. Кроме того, налогоплательщик может самостоятельно выбрать льготный объект недвижимости, направив в налоговый орган уведомление”, - указывает эксперт. Есть льготы и по земельному налогу.
К региональным льготам относится скидка или пониженная ставка по транспортному налогу - в каждом регионе она устанавливается отдельно. Воспользоваться льготами можно, обратившись в налоговую службу.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
Вчера, 22:26
Живущим за границей россиянам будут выплачивать пенсии в рублях
 
ЭкономикаПенсияНалогиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала