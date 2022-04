В Москве начался мотопарад

https://ria.ru/20220430/motoparad-1786322022.html

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Состоялась церемония открытия мотопарада с участием представителей избранных для открытия мотоклубов, колонна мотоциклистов уже выехала по своему маршруту, ее возглавил заммэра по вопросам транспорта и глава дептранса Максим Ликсутов, передает корреспондент РИА Новости.Для гостей и участников открытия подготовили фудтраки с кофе и чешской кухней, из колонок на сцене звучали легендарные рок-композиции - в том числе, Deep Purple "Smoke on the water", Depeche Mode "Personal Jesus", AC/DC "Highway to hell", Gorky Park "Moscow calling", Survivor "Eye of the Tiger"."Солнце вышло, резко потеплело - это значит, что мы выбрали правильный день для открытия мотосезона. Мотоспорт вошел в повседневную жизнь города. Каждый год число приобщающихся к нему растёт, в год на улицы города выезжает порядка 100 тысяч человек - это люди, регулярно использующие этот вид транспорта в сезон", - сказал в ходе церемонии открытия мотопарада Ликсутов, добавив, что это первый парад за два года.Как он отметил, мотоциклисты отличаются от других участников дорожного движения в первую очередь тем, что "всегда готовы прийти в любой момент на помощь друг другу, подсказать, помочь". "Это очень сплочённое сообщество", - сказал он.В заключение Ликсутов попросил мотоциклистов и любителей мотоспорта соблюдать меры безопасности на дороге, быть внимательными и с уважением относиться друг к другу.Глав дептранса возглавил колонну из участников 17 мотоклубов. В их числе - клубы HOG, Harley-Davidson club VELES Russia, Valkyrie Riders, "Пламенные сердца", "Архистратиг", Indian Motorcycles Riders Group, "Федерация свободных байкеров".В ходе субботнего мотопарада мотоциклисты проедут от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу и Ленинградскому проспекту до парка Ходынское поле. Там участников и гостей ждёт мотофестиваль с развлекательной программой, который завершится в 21:00 - в неё включены показательные выступления мотоциклистов и музыкальное шоу с участием DJ Smash, кавер-группы "Вот эти ребята", группы Shaman.Для проведения мотопарада перекрыто несколько улиц, в частности, участки улицы Маши Порываевой и проспекта Академика Сахарова до 15.00. Также с 11.50 будут введены перекрытия в Оружейном переулке, на улицах Фадеева, Чаянова, 1-й Тверской-Ямской, Маршала Шапошникова, Авиаконструктора Микояна, на Садовом кольце, Ленинградском проспекте и его дублёре, а также Ходынском бульваре и местном проезде. По мере движения колонны заграждения будут убираться, а движение восстанавливаться.

