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Из Мариуполя в Безыменное в ДНР эвакуировали 78 человек - РИА Новости, 30.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220430/mariupol-1786345218.html
Из Мариуполя в Безыменное в ДНР эвакуировали 78 человек
Из Мариуполя в Безыменное в ДНР эвакуировали 78 человек - РИА Новости, 30.04.2022
Из Мариуполя в Безыменное в ДНР эвакуировали 78 человек
Еще 78 человек, среди которых 11 детей, эвакуированы в субботу из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T16:05
2022-04-30T16:18
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
александр семенов (батальон "восток")
игорь конашенков
владимир путин
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Еще 78 человек, среди которых 11 детей, эвакуированы в субботу из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В течение дня 30 апреля, с 08:00 до 16:00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 78 человек, среди них 11 детей", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Отмечается, что сейчас эти люди находятся в развернутом силами МЧС ДНР пункте оказания помощи эвакуируемому населению.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов.Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220430/evakuatsiya-1786302233.html
https://ria.ru/20220430/port-1786294113.html
мариуполь
донецкая народная республика
россия
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в мире, мариуполь, александр семенов (батальон "восток"), игорь конашенков, владимир путин, донецкая народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
16:05 30.04.2022 (обновлено: 16:18 30.04.2022)
 
Из Мариуполя в Безыменное в ДНР эвакуировали 78 человек

ДНР: из Мариуполя в Безыменное в ДНР эвакуировали 78 человек, включая 11 детей

© РИА Новости / Мария МарикянМариупольцы в очереди за гуманитарной помощью
Мариупольцы в очереди за гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Мария Марикян
Мариупольцы в очереди за гуманитарной помощью. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Еще 78 человек, среди которых 11 детей, эвакуированы в субботу из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"В течение дня 30 апреля, с 08:00 до 16:00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 78 человек, среди них 11 детей", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Центр Мариуполя - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
Вчера, 09:56Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Из Мариуполя в Безыменное в ДНР эвакуировали более 580 человек за сутки
Отмечается, что сейчас эти люди находятся в развернутом силами МЧС ДНР пункте оказания помощи эвакуируемому населению.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов.
Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащие в морском порту Мариуполя - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
Вчера, 08:38Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Порт Мариуполя начали приводить в порядок
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМариупольАлександр Семенов (батальон "Восток")Игорь КонашенковВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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