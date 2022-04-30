https://ria.ru/20220430/magistratura-1786349399.html

Правительство одобрило увеличение количества бюджетных мест в магистратуре

Правительство одобрило увеличение количества бюджетных мест в магистратуре - РИА Новости, 30.04.2022

Правительство одобрило увеличение количества бюджетных мест в магистратуре

Правительство РФ одобрило введение дополнительных бюджетных мест для обучения в вузах по программам магистратуры, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T16:35

2022-04-30T16:35

2022-04-30T16:38

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Правительство РФ одобрило введение дополнительных бюджетных мест для обучения в вузах по программам магистратуры, сообщается на сайте кабмина."Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 19 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.Отмечается, что законопроектом предлагается установить дополнительные контрольные цифры приема на обучение по программам магистратуры за счет финансирования из федерального бюджета. Кроме того, Минобрнауки РФ рекомендуется распределять их по образовательным организациям без проведения конкурса.

https://ria.ru/20220430/obrazovanie-1786326162.html

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общество, образование, правительство рф