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Правительство одобрило увеличение количества бюджетных мест в магистратуре - РИА Новости, 30.04.2022
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Правительство одобрило увеличение количества бюджетных мест в магистратуре
Правительство одобрило увеличение количества бюджетных мест в магистратуре - РИА Новости, 30.04.2022
Правительство одобрило увеличение количества бюджетных мест в магистратуре
Правительство РФ одобрило введение дополнительных бюджетных мест для обучения в вузах по программам магистратуры, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T16:35
2022-04-30T16:38
общество
образование
правительство рф
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Правительство РФ одобрило введение дополнительных бюджетных мест для обучения в вузах по программам магистратуры, сообщается на сайте кабмина."Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 19 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.Отмечается, что законопроектом предлагается установить дополнительные контрольные цифры приема на обучение по программам магистратуры за счет финансирования из федерального бюджета. Кроме того, Минобрнауки РФ рекомендуется распределять их по образовательным организациям без проведения конкурса.
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общество, образование, правительство рф
16:35 30.04.2022 (обновлено: 16:38 30.04.2022)
 
Правительство одобрило увеличение количества бюджетных мест в магистратуре

Правительство одобрило увеличение количества бюджетных мест по программам магистратуры

© Фото : Предоставлено пресс-службой СФУВ холле корпуса Сибирского федерального университета
В холле корпуса Сибирского федерального университета - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© Фото : Предоставлено пресс-службой СФУ
В холле корпуса Сибирского федерального университета. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Правительство РФ одобрило введение дополнительных бюджетных мест для обучения в вузах по программам магистратуры, сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 19 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что законопроектом предлагается установить дополнительные контрольные цифры приема на обучение по программам магистратуры за счет финансирования из федерального бюджета. Кроме того, Минобрнауки РФ рекомендуется распределять их по образовательным организациям без проведения конкурса.
Лист с денежными купюрами номиналом 100 рублей - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
Вчера, 13:26
Правительство одобрило распределение бюджета на образовательные программы
 
ОбществоОбразованиеПравительство РФ
 
 
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