18:35 30.04.2022 (обновлено: 18:47 30.04.2022)
СК возбудил дело против еще одного командира ВСУ по делу об обстрелах ЛНР
СК установил еще одного командира, отдававшего приказы об обстрелах мирного населения ЛНР
© РИА Новости / Валерий МельниковВрач оказывает помощь пострадавшему от артиллерийского обстрела в Луганске.
Врач оказывает помощь пострадавшему от артиллерийского обстрела в Луганске. . Архивное фото
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело против еще одного командира бригады Вооруженных сил Украины, отдававшего преступные приказы об обстрелах мирного населения, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"СК России возбудил уголовное дело в отношении начальника штаба – первого заместителя командира самоходного артиллерийского дивизиона бригадной артиллерийской группы 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины лейтенанта Николая Янчего по признакам преступления..."применение запрещенных средств и методов ведения войны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 29 по 30 апреля Янчий совместно с другими украинскими военнослужащими произвел массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения городов Первомайск, Рубежное, Золотое-5 и Ирмино, а также населенных пунктов Новотошкоское и Варваровка ЛНР. Трое мирных получили ранения. Кроме того, получили повреждения 30 жилых домов и здания Свято-Ильинского монастыря в селе Варваровка и храма Святого Духа в городе Ирмино.
Добавляется, что к этим обстрелам также причастны командир 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины полковник Сергей Поступальский, начальник штаба – первый заместитель командира 24-й отдельной механизированной бригады полковник Роман Мамавко, которые уже привлекаются к уголовной ответственности за совершение ранее аналогичных преступлений.
"Следователи также устанавливают других лиц из числа военнослужащих 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины и вышестоящих командиров, должностных лиц министерства обороны Украины, причастных к этим преступлениям", - уточняется в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.