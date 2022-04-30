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Российские силовики изъяли гранаты и автомат у бойца теробороны в Херсоне

Российские силовики изъяли гранаты и автомат у бойца теробороны в Херсоне - РИА Новости, 30.04.2022

Российские силовики изъяли гранаты и автомат у бойца теробороны в Херсоне

Автомат Калашникова и гранаты изъяли российские силовики у жителя Херсона, который был записан бойцом украинской территориальной обороны, передает корреспондент РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T21:58

2022-04-30T21:58

2022-04-30T21:58

обострение ситуации в днр и лнр

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украина

херсонская область

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ХЕРСОН, 30 апр - РИА Новости. Автомат Калашникова и гранаты изъяли российские силовики у жителя Херсона, который был записан бойцом украинской территориальной обороны, передает корреспондент РИА Новости.В доме у 32-летнего Евгения Моргунова обнаружены автомат с несколькими коробками патронов к нему и противопехотные гранаты.Сам он рассказал, что после бегства из города украинских войск сидел дома, никаких приказов не получал, хотя до прихода российской армии ходил в военкомат и был записан в роту территориальной обороны численностью около сотни человек."Нас собрали, потом, когда пришли русские войска нас просто распустили по домам. Сказали сидеть дома и ничего не делать, раздали оружие, кто сколько унёс", - рассказал Моргунов.При этом, по его словам, с оружием бойцов теробороны обращаться не учили, не было даже учебных стрельб.Как рассказал Моргунов, некоторым раздавали гранатометы. Сам он, по его признанию, с оружием обращаться не умеет, гранаты он хранил со вставленным запалом вопреки правилам безопасности.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220419/bezopasnost-1784268262.html

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