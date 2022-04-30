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Российские силовики изъяли гранаты и автомат у бойца теробороны в Херсоне - РИА Новости, 30.04.2022
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https://ria.ru/20220430/izyatie-1786395660.html
Российские силовики изъяли гранаты и автомат у бойца теробороны в Херсоне
Российские силовики изъяли гранаты и автомат у бойца теробороны в Херсоне - РИА Новости, 30.04.2022
Российские силовики изъяли гранаты и автомат у бойца теробороны в Херсоне
Автомат Калашникова и гранаты изъяли российские силовики у жителя Херсона, который был записан бойцом украинской территориальной обороны, передает корреспондент РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T21:58
2022-04-30T21:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
херсонская область
запорожская область
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ХЕРСОН, 30 апр - РИА Новости. Автомат Калашникова и гранаты изъяли российские силовики у жителя Херсона, который был записан бойцом украинской территориальной обороны, передает корреспондент РИА Новости.В доме у 32-летнего Евгения Моргунова обнаружены автомат с несколькими коробками патронов к нему и противопехотные гранаты.Сам он рассказал, что после бегства из города украинских войск сидел дома, никаких приказов не получал, хотя до прихода российской армии ходил в военкомат и был записан в роту территориальной обороны численностью около сотни человек."Нас собрали, потом, когда пришли русские войска нас просто распустили по домам. Сказали сидеть дома и ничего не делать, раздали оружие, кто сколько унёс", - рассказал Моргунов.При этом, по его словам, с оружием бойцов теробороны обращаться не учили, не было даже учебных стрельб.Как рассказал Моргунов, некоторым раздавали гранатометы. Сам он, по его признанию, с оружием обращаться не умеет, гранаты он хранил со вставленным запалом вопреки правилам безопасности.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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в мире, украина, херсонская область , запорожская область
21:58 30.04.2022
 
Российские силовики изъяли гранаты и автомат у бойца теробороны в Херсоне

Российские силовики изъяли гранаты и автомат у бойца теробороны в Херсоне

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Росгвардии в Херсонской области
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
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ХЕРСОН, 30 апр - РИА Новости. Автомат Калашникова и гранаты изъяли российские силовики у жителя Херсона, который был записан бойцом украинской территориальной обороны, передает корреспондент РИА Новости.
В доме у 32-летнего Евгения Моргунова обнаружены автомат с несколькими коробками патронов к нему и противопехотные гранаты.
Сам он рассказал, что после бегства из города украинских войск сидел дома, никаких приказов не получал, хотя до прихода российской армии ходил в военкомат и был записан в роту территориальной обороны численностью около сотни человек.
"Нас собрали, потом, когда пришли русские войска нас просто распустили по домам. Сказали сидеть дома и ничего не делать, раздали оружие, кто сколько унёс", - рассказал Моргунов.
При этом, по его словам, с оружием бойцов теробороны обращаться не учили, не было даже учебных стрельб.
Как рассказал Моргунов, некоторым раздавали гранатометы. Сам он, по его признанию, с оружием обращаться не умеет, гранаты он хранил со вставленным запалом вопреки правилам безопасности.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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