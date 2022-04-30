Церковная молодежь в Москве собрала около трех тонн гумпомощи для беженцев
Церковная молодежь собрала за время Великого поста около трех тонн гумпомощи для беженцев
Вид на Храм Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Около трех тонн гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса собрали за время Великого поста в храмах Москвы в рамках акции "Марафон добра", рассказали РИА Новости в пресс-службе Отдела по делам молодежи Московской городской епархии.
"Отдел по делам молодёжи Московской городской епархии во время Великого поста организовал благотворительную акцию "Марафон добра" - в помощь беженцам из Донбасса. Собрали около трех тонн. 30 апреля направим помощь в пункт временного размещения беженцев под Коломной Московской области", - рассказали в отделе.
Там отметили, что сбор проходил во всех храмах Московской городской епархии с 7 марта до 24 апреля.
"Акцию продлевать не будем, желающие помочь беженцам из Донбасса могут обратиться в Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению", - заключили в пресс-службе.
Ранее в пасхальном интервью РИА Новости глава отдела по церковной благотворительности епископ Верейский Пантелеимон (Шатов) рассказал, что церковь нуждается в притоке добровольцев для помощи беженцам с Украины и Донбасса, при этом крайне востребована помощь автоволонтеров и транспортных компаний, помощь в разгрузке и погрузке машин, добровольцы нужны для организации занятий с детьми. Для того, чтобы присоединиться к волонтерам, нужно заполнить анкету на сайте Синодального отдела по благотворительности, напомнил епископ.
РПЦ собрала уже более 214 миллионов рублей на помощь беженцам, а также более тысячи тонн гуманитарной помощи, поддержка оказывается более чем 32 тысячам человек. Для пострадавших организован единый федеральный общецерковный телефон для обращений: 8-800-707-02-22. В церковный штаб помощи беженцам в Москве, по данным епископа, каждый день приходит 150 человек, в некоторые дни - до 200 человек в день.