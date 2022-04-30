https://ria.ru/20220430/germaniya-1786359656.html

Compact: регион в Германии ждет полный коллапс без "Северного потока — 2"

Compact: регион в Германии ждет полный коллапс без "Северного потока — 2" - РИА Новости, 30.04.2022

Compact: регион в Германии ждет полный коллапс без "Северного потока — 2"

Немецкая федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания готовится к худшему развитию ситуации из-за подорожавших энергоносителей и остановки сертификации... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T17:19

2022-04-30T17:19

2022-04-30T17:19

в мире

экономика

олаф шольц

германия

россия

северный поток — 2

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Немецкая федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания готовится к худшему развитию ситуации из-за подорожавших энергоносителей и остановки сертификации газопровода "Северный поток — 2", говорится в материале издания Compact.Трубопровод протяженностью 2460 километров пролегает по дну Балтийского мор. Он должен был ежегодно перекачивать из России в Германию 55 миллиардов кубометров газа. "Северный поток — 2" был готов к эксплуатации в сентябре 2021 года, однако 22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц остановил сертификацию и тем самым похоронил многомиллиардный проект, напомнил корреспондент издания Пол Клемм.Однако, помимо прямых убытков, есть и другие потери. Рядом с Лубмином находится промышленный парк, который может опустеть, если в будущем не будет хватать энергии, рассказал предприниматель Михаэль Бертрам.По словам бизнесмена, этот район во времена ГДР был "дырой" и только благодаря возникновению производств сюда пришло благополучие. Однако из-за отключения газа Лубмин теряет четверть годового дохода, и теперь власти вынуждены откладывать реализацию новых проектов.Сотрудничество с Россией подарило новые надежды всей федеральной земле — одной из беднейших в Германии, и трубопроводы простимулировали создание новых рабочих мест. Кроме того, компания-оператор немецкой части магистрали помогала оснащать школы компьютерами и субсидировала спорт и культуру.Так, некоторые фермеры уже закупили цистерны дизельного топлива, чтобы собрать урожай. Другие обратились за помощью к властям — запросили генераторы. Отмечается, что существует риск повсеместного отключения электроснабжения, если Германия введет эмбарго на российский газ.Германия, как и другие западные страны, столкнулась с резким ростом цен на топливо после введения масштабных санкций против Москвы в ответ на спецоперацию российской армии на Украине. Под удар попал главным образом финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако власти нескольких стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод оплаты за газ недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220423/gaz-1785095396.html

https://ria.ru/20220428/bolgariya-1785999948.html

https://ria.ru/20220423/katastrofa-1785038432.html

германия

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, экономика, олаф шольц, германия, россия, северный поток — 2