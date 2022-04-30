https://ria.ru/20220430/evropa-1786343566.html

Европа движется к энергетическому шоку и глубокой рецессии без России

Европа движется к энергетическому шоку и глубокой рецессии без России - РИА Новости, 30.04.2022

Европа движется к энергетическому шоку и глубокой рецессии без России

Европу ждет внезапное прекращение поставок российского газа и глубокая рецессия, пишет колумнист Bloomberg Рэйчел Морисон. РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T15:59

2022-04-30T15:59

2022-04-30T18:45

экономика

европа

россия

владимир путин

евросоюз

газпром

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Европу ждет внезапное прекращение поставок российского газа и глубокая рецессия, пишет колумнист Bloomberg Рэйчел Морисон.Как отмечается в статье, Польша и Болгария уже лишились топлива из-за нежелания платить в рублях. Энергетический рынок ЕС находится на грани, и много времени не потребуется, чтобы ввергнуть его в шок, полагают эксперты."Баланс природного газа в Европе хрупок. От полного развала остается всего одно нарушение в цепочке поставок", — уверен аналитик JPMorgan Шиха Чатурведи.Если Брюсселю не удастся решить вопрос с оплатой в рублях, как того требует Москва, большая часть стран останется без сырья для экономики.По данным консалтинговой компании Wood Mackenzie, полное прекращение поставок приведет к десятипроцентному сокращению промышленного спроса в регионе. Специалист из Capital Economics Эдвард Гарднер прогнозирует, что без стабильного импорта цены на газ взлетят и подстегнут инфляцию, которая и без того ожидается на уровне семи процентов.После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие государства призвали не покупать у нее энергоносители и объявили о заморозке активов.На этом фоне Россия с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных стран в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте Москва признает неисполнением обязательств по договорам. С 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу.Санкции уже обернулись проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на нефть, уголь, газ и продукты питания.

https://ria.ru/20220429/gaz-1786260892.html

https://ria.ru/20220429/gaz-1786236650.html

европа

россия

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Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

экономика, европа, россия, владимир путин, евросоюз, газпром