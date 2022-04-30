https://ria.ru/20220430/evakuatsiya-1786393619.html

Россия эвакуировала за сутки из Украины, ДНР и ЛНР почти 19 тысяч человек

Россия эвакуировала за сутки из Украины, ДНР и ЛНР почти 19 тысяч человек - РИА Новости, 30.04.2022

Россия эвакуировала за сутки из Украины, ДНР и ЛНР почти 19 тысяч человек

Россия несмотря на препятствия со стороны киевского тела режима эвакуировала из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР почти 19 тысяч человек за день, заявил в... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T21:46

2022-04-30T21:46

2022-04-30T21:52

обострение ситуации в днр и лнр

днр

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херсонская область

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия несмотря на препятствия со стороны киевского тела режима эвакуировала из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР почти 19 тысяч человек за день, заявил в субботу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на создаваемые Киевом препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Донецкой и Луганской народных республик, Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 18 849 человек, из них – 2 359 детей", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что всего с начала специальной военной операции эвакуированы уже 1 062 692 человека, из которых 192 688 детей. Границу РФ пересекли более 137 тысяч личных автомобилей, почти 2 тысячи из них - за сутки.Мизинцев напомнил, что в субъектах РФ работают более 9,5 тысяч пунктов временного размещения.За сутки, по его словам, от иностранных и украинских граждан поступило 142 обращения с просьбами об эвакуации на территорию России, Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных более 2,75 миллиона таких обращений из более чем 2 тысяч населенных пунктов Украины.

https://ria.ru/20220430/orudiya-1786383737.html

украина

луганская народная республика

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днр, лнр, украина, луганская народная республика, в мире, херсонская область