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Россия эвакуировала за сутки из Украины, ДНР и ЛНР почти 19 тысяч человек - РИА Новости, 30.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220430/evakuatsiya-1786393619.html
Россия эвакуировала за сутки из Украины, ДНР и ЛНР почти 19 тысяч человек
Россия эвакуировала за сутки из Украины, ДНР и ЛНР почти 19 тысяч человек - РИА Новости, 30.04.2022
Россия эвакуировала за сутки из Украины, ДНР и ЛНР почти 19 тысяч человек
Россия несмотря на препятствия со стороны киевского тела режима эвакуировала из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР почти 19 тысяч человек за день, заявил в... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T21:46
2022-04-30T21:52
обострение ситуации в днр и лнр
днр
лнр
украина
луганская народная республика
в мире
херсонская область
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия несмотря на препятствия со стороны киевского тела режима эвакуировала из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР почти 19 тысяч человек за день, заявил в субботу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на создаваемые Киевом препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Донецкой и Луганской народных республик, Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 18 849 человек, из них – 2 359 детей", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что всего с начала специальной военной операции эвакуированы уже 1 062 692 человека, из которых 192 688 детей. Границу РФ пересекли более 137 тысяч личных автомобилей, почти 2 тысячи из них - за сутки.Мизинцев напомнил, что в субъектах РФ работают более 9,5 тысяч пунктов временного размещения.За сутки, по его словам, от иностранных и украинских граждан поступило 142 обращения с просьбами об эвакуации на территорию России, Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных более 2,75 миллиона таких обращений из более чем 2 тысяч населенных пунктов Украины.
https://ria.ru/20220430/orudiya-1786383737.html
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днр, лнр, украина, луганская народная республика, в мире, херсонская область
21:46 30.04.2022 (обновлено: 21:52 30.04.2022)
 
Россия эвакуировала за сутки из Украины, ДНР и ЛНР почти 19 тысяч человек

Минобороны: Россия эвакуировала за сутки из Украины, ДНР и ЛНР почти 19 тысяч человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства обороны РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия несмотря на препятствия со стороны киевского тела режима эвакуировала из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР почти 19 тысяч человек за день, заявил в субботу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на создаваемые Киевом препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Донецкой и Луганской народных республик, Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 18 849 человек, из них – 2 359 детей", - сказал Мизинцев.
Он уточнил, что всего с начала специальной военной операции эвакуированы уже 1 062 692 человека, из которых 192 688 детей. Границу РФ пересекли более 137 тысяч личных автомобилей, почти 2 тысячи из них - за сутки.
Мизинцев напомнил, что в субъектах РФ работают более 9,5 тысяч пунктов временного размещения.
За сутки, по его словам, от иностранных и украинских граждан поступило 142 обращения с просьбами об эвакуации на территорию России, Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных более 2,75 миллиона таких обращений из более чем 2 тысяч населенных пунктов Украины.
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
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