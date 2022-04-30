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В ДНР сообщили, что более 3,9 тысячи абонентов остаются без энергоснабжения - РИА Новости, 30.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220430/energosnabzhenie-1786332466.html
В ДНР сообщили, что более 3,9 тысячи абонентов остаются без энергоснабжения
В ДНР сообщили, что более 3,9 тысячи абонентов остаются без энергоснабжения - РИА Новости, 30.04.2022
В ДНР сообщили, что более 3,9 тысячи абонентов остаются без энергоснабжения
Более 3,9 тысячи абонентов остаются без энергоснабжения в Донецкой народной республике из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T14:33
2022-04-30T14:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
донбасс
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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Более 3,9 тысячи абонентов остаются без энергоснабжения в Донецкой народной республике из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрелов ВФУ в Донецкой народной республике обесточены 47 трансформаторных подстанций и свыше 3900 бытовых абонентов", - говорится в сообщении со ссылкой на МЧС ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220410/donbass-1782760574.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, донбасс
14:33 30.04.2022
 
В ДНР сообщили, что более 3,9 тысячи абонентов остаются без энергоснабжения

Штаб теробороны ДНР сообщил, что более 3,9 тысячи абонентов остаются без энергоснабжения

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРазрушенные здания в центре Мариуполя
Разрушенные здания в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Разрушенные здания в центре Мариуполя. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Более 3,9 тысячи абонентов остаются без энергоснабжения в Донецкой народной республике из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрелов ВФУ в Донецкой народной республике обесточены 47 трансформаторных подстанций и свыше 3900 бытовых абонентов", - говорится в сообщении со ссылкой на МЧС ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Ремонт линий электропередачи в Донбассе - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
10 апреля, 11:54Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Три района Донецка остались без электричества после обстрела ВСУ
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонбасс
 
 
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