https://ria.ru/20220430/energosnabzhenie-1786332466.html

В ДНР сообщили, что более 3,9 тысячи абонентов остаются без энергоснабжения

В ДНР сообщили, что более 3,9 тысячи абонентов остаются без энергоснабжения - РИА Новости, 30.04.2022

В ДНР сообщили, что более 3,9 тысячи абонентов остаются без энергоснабжения

Более 3,9 тысячи абонентов остаются без энергоснабжения в Донецкой народной республике из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T14:33

2022-04-30T14:33

2022-04-30T14:33

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

украина

донбасс

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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Более 3,9 тысячи абонентов остаются без энергоснабжения в Донецкой народной республике из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрелов ВФУ в Донецкой народной республике обесточены 47 трансформаторных подстанций и свыше 3900 бытовых абонентов", - говорится в сообщении со ссылкой на МЧС ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220410/donbass-1782760574.html

донецкая народная республика

украина

донбасс

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в мире, донецкая народная республика, украина, донбасс