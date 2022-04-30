https://ria.ru/20220430/donetsk-1786315658.html
При обстреле со стороны ВСУ Кировского района Донецка ранены два человека
При обстреле со стороны ВСУ Кировского района Донецка ранены два человека - РИА Новости, 30.04.2022
При обстреле со стороны ВСУ Кировского района Донецка ранены два человека
Два мирных жителя пострадали в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T11:54
2022-04-30T11:54
2022-04-30T11:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
кировский район
донецк (днр)
россия
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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Ранее сообщалось, что украинские войска в 10.45 (совпадает с мск) обстреляли Кировский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра."В результате обстрела по улице Флотской получила ранение женщина, еще одна женщина ранена по улице Содружества", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220430/donetsk-1786315062.html
https://ria.ru/20220430/gorlovka-1786300527.html
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РИА Новости
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в мире, владимир путин, кировский район, донецк (днр), россия
При обстреле со стороны ВСУ Кировского района Донецка ранены два человека
В ДНР заявили, что при обстреле ВСУ Кировского района Донецка ранены два человека