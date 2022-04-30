https://ria.ru/20220430/donbass-1786328945.html

Мирная жительница пострадала при обстреле Первомайска со стороны ВСУ

Мирная жительница пострадала при обстреле Первомайска со стороны ВСУ - РИА Новости, 30.04.2022

Мирная жительница пострадала при обстреле Первомайска со стороны ВСУ

Мирная жительница получила ранения в результате пятничного артиллерийского обстрела украинскими войсками Первомайска в Луганской народной республике, сообщает... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T13:54

2022-04-30T13:54

2022-04-30T13:54

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

первомайск

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152851/78/1528517871_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_de350f1e8194ee31abfcd46e6b6c6cad.jpg

ЛУГАНСК, 30 апр - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате пятничного артиллерийского обстрела украинскими войсками Первомайска в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По уточненной информации, вчера в результате артиллерийского обстрела населенного пункта Первомайск получил ранение один мирный житель (женщина 1959 года рождения)",- говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220430/schaste-1786294470.html

первомайск

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, первомайск, россия, украина