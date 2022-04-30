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Мирная жительница пострадала при обстреле Первомайска со стороны ВСУ - РИА Новости, 30.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220430/donbass-1786328945.html
Мирная жительница пострадала при обстреле Первомайска со стороны ВСУ
Мирная жительница пострадала при обстреле Первомайска со стороны ВСУ - РИА Новости, 30.04.2022
Мирная жительница пострадала при обстреле Первомайска со стороны ВСУ
Мирная жительница получила ранения в результате пятничного артиллерийского обстрела украинскими войсками Первомайска в Луганской народной республике, сообщает... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T13:54
2022-04-30T13:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
первомайск
россия
украина
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ЛУГАНСК, 30 апр - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате пятничного артиллерийского обстрела украинскими войсками Первомайска в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По уточненной информации, вчера в результате артиллерийского обстрела населенного пункта Первомайск получил ранение один мирный житель (женщина 1959 года рождения)",- говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220430/schaste-1786294470.html
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в мире, владимир путин, первомайск, россия, украина
13:54 30.04.2022
 
Мирная жительница пострадала при обстреле Первомайска со стороны ВСУ

В ЛНР заявили, что при обстреле Первомайска со стороны ВСУ пострадала мирная жительница

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЖилой дом, пострадавший от обстрела в городе Первомайске
Жилой дом, пострадавший от обстрела в городе Первомайске - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Жилой дом, пострадавший от обстрела в городе Первомайске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 апр - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате пятничного артиллерийского обстрела украинскими войсками Первомайска в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По уточненной информации, вчера в результате артиллерийского обстрела населенного пункта Первомайск получил ранение один мирный житель (женщина 1959 года рождения)",- говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Мужчина радуется освобождению города Счастье в Луганской народной республике. - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинПервомайскРоссияУкраина
 
 
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