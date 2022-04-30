Мирная жительница пострадала при обстреле Первомайска со стороны ВСУ
В ЛНР заявили, что при обстреле Первомайска со стороны ВСУ пострадала мирная жительница
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЖилой дом, пострадавший от обстрела в городе Первомайске
Жилой дом, пострадавший от обстрела в городе Первомайске. Архивное фото
ЛУГАНСК, 30 апр - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате пятничного артиллерийского обстрела украинскими войсками Первомайска в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По уточненной информации, вчера в результате артиллерийского обстрела населенного пункта Первомайск получил ранение один мирный житель (женщина 1959 года рождения)",- говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.