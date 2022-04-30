https://ria.ru/20220430/boeviki-1786393141.html

В ДНР в результате обстрелов украинских войск ранены восемь мирных жителей

В ДНР в результате обстрелов украинских войск ранены восемь мирных жителей - РИА Новости, 30.04.2022

В ДНР в результате обстрелов украинских войск ранены восемь мирных жителей

Восемь мирных жителей пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T21:41

2022-04-30T21:41

2022-04-30T23:06

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Восемь мирных жителей пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении восьми мирных жителей в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) ранее освобожденных территорий Республики", - сообщает представительство в Telegram-канале."Таким образом, общее количество зафиксированных пострадавших на освобожденной территории ДНР составляет 1301 человек, в том числе 67 детей", - указывает представительство.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220430/dnr-1786300261.html

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украина, днр, в мире, донецкая народная республика, сцкк