https://ria.ru/20220430/bezopasnost-1786343170.html
Более пятидесяти тысяч росгвардейцев обеспечат безопасность в праздники
Более пятидесяти тысяч росгвардейцев обеспечат безопасность в праздники - РИА Новости, 30.04.2022
Более пятидесяти тысяч росгвардейцев обеспечат безопасность в праздники
Свыше 50 тысяч росгвардейцев будут обеспечивать безопасность в майские праздники в России, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T15:57
2022-04-30T15:57
2022-04-30T15:57
общество
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Свыше 50 тысяч росгвардейцев будут обеспечивать безопасность в майские праздники в России, сообщает пресс-служба ведомства."В период с 1 по 9 мая более 50 тысяч военнослужащих и сотрудников Росгвардии примут участие в обеспечении общественной безопасности и охране общественного порядка во время Праздника весны и труда и мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.Отмечается, что перед началом всех праздничных мероприятий росгвардейцы проверят места массового скопления граждан на отсутствие опасных предметов.Кроме того, маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны будут максимально приближены к местам проведения праздничных мероприятий.
https://ria.ru/20220420/rosgvardiya-1784403112.html
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общество, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность
Более пятидесяти тысяч росгвардейцев обеспечат безопасность в праздники
Более пятидесяти тысяч росгвардейцев обеспечат безопасность в майские праздники в России