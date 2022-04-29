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Голикова поручила обеспечить работу системы здравоохранения в праздники - РИА Новости, 29.04.2022
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Голикова поручила обеспечить работу системы здравоохранения в праздники
Голикова поручила обеспечить работу системы здравоохранения в праздники - РИА Новости, 29.04.2022
Голикова поручила обеспечить работу системы здравоохранения в праздники
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила главам регионов обеспечить работу системы здравоохранения в праздники, соблюдение профилактических мер в местах... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T20:24
2022-04-29T20:24
общество
здоровье - общество
татьяна голикова
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила главам регионов обеспечить работу системы здравоохранения в праздники, соблюдение профилактических мер в местах скопления людей.Как сообщили журналистам в оперативном штабе, она провела заседание штаба в преддверии майских праздников. В нем приняли участие все регионы РФ."Прошу глав регионов обеспечить бесперебойную работу системы здравоохранения, соблюдение всех установленных профилактических мероприятий, особенно в местах массового скопления людей", - заявила вице-премьер.Она также поручила принять меры для предотвращения распространения коронавируса в период выходных и праздничных дней в мае, принять дополнительные меры "по увеличению охвата населения иммунопрофилактикой против новой коронавирусной инфекции".Среди поручений вице-премьера своевременный перевод неиспользуемого коечного фонда в плановый режим работы, а также обеспечение готовности властей в регионах к оперативному реагированию на возможные штатные и нештатные ситуации во время праздников.
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общество, здоровье - общество, татьяна голикова
20:24 29.04.2022
 
Голикова поручила обеспечить работу системы здравоохранения в праздники

Вице-премьер Голикова поручила обеспечить работу системы здравоохранения в праздники

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила главам регионов обеспечить работу системы здравоохранения в праздники, соблюдение профилактических мер в местах скопления людей.
Как сообщили журналистам в оперативном штабе, она провела заседание штаба в преддверии майских праздников. В нем приняли участие все регионы РФ.
"Прошу глав регионов обеспечить бесперебойную работу системы здравоохранения, соблюдение всех установленных профилактических мероприятий, особенно в местах массового скопления людей", - заявила вице-премьер.
Она также поручила принять меры для предотвращения распространения коронавируса в период выходных и праздничных дней в мае, принять дополнительные меры "по увеличению охвата населения иммунопрофилактикой против новой коронавирусной инфекции".
Среди поручений вице-премьера своевременный перевод неиспользуемого коечного фонда в плановый режим работы, а также обеспечение готовности властей в регионах к оперативному реагированию на возможные штатные и нештатные ситуации во время праздников.
Врач - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
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