https://ria.ru/20220429/zdravookhranenie-1786254811.html

Голикова поручила обеспечить работу системы здравоохранения в праздники

Голикова поручила обеспечить работу системы здравоохранения в праздники - РИА Новости, 29.04.2022

Голикова поручила обеспечить работу системы здравоохранения в праздники

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила главам регионов обеспечить работу системы здравоохранения в праздники, соблюдение профилактических мер в местах... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T20:24

2022-04-29T20:24

2022-04-29T20:24

общество

здоровье - общество

татьяна голикова

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила главам регионов обеспечить работу системы здравоохранения в праздники, соблюдение профилактических мер в местах скопления людей.Как сообщили журналистам в оперативном штабе, она провела заседание штаба в преддверии майских праздников. В нем приняли участие все регионы РФ."Прошу глав регионов обеспечить бесперебойную работу системы здравоохранения, соблюдение всех установленных профилактических мероприятий, особенно в местах массового скопления людей", - заявила вице-премьер.Она также поручила принять меры для предотвращения распространения коронавируса в период выходных и праздничных дней в мае, принять дополнительные меры "по увеличению охвата населения иммунопрофилактикой против новой коронавирусной инфекции".Среди поручений вице-премьера своевременный перевод неиспользуемого коечного фонда в плановый режим работы, а также обеспечение готовности властей в регионах к оперативному реагированию на возможные штатные и нештатные ситуации во время праздников.

https://ria.ru/20220421/minzdrav-1784818149.html

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общество, здоровье - общество, татьяна голикова