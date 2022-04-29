https://ria.ru/20220429/zaporozhe-1786226278.html

В запорожском поселке Михайловка начала работу новая администрация

В запорожском поселке Михайловка начала работу новая администрация - РИА Новости, 29.04.2022

В запорожском поселке Михайловка начала работу новая администрация

Новая администрация начала работу в подконтрольном российским вооруженным силам поселке городского типа Михайловка Запорожской области с 12-тысячным населением... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T18:17

2022-04-29T18:17

2022-04-29T18:43

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 29 апр - РИА Новости. Новая администрация начала работу в подконтрольном российским вооруженным силам поселке городского типа Михайловка Запорожской области с 12-тысячным населением и Михайловском районе, где проживают около 28 тысяч человек, в ближайшее время начнутся социальные выплаты и поступят гумпомощь, медикаменты, топливо, сообщил РИА Новости глава михайловской администрации Иван Сушко.Ранее новые органы власти, включая администрации и отделения полиции, заработали и в других населенных пунктах Запорожской области, освобожденных российскими войсками: в Мелитополе, городах Днепрорудном, Васильевке."В связи со сложной гуманитарной обстановкой и полным нежеланием прежних властей помогать своим людям, своему народу, я, Сушко Иван Викторович, беру на себя обязанности главы ПГТ Михайловка. В ближайшее время в Михайловку и во все села нашей Михайловской громады (района – ред.) будут доставлены гуманитарная помощь, медикаменты, ГСМ, и скоро начнут осуществляться социальные выплаты населению", - сказал Сушко.По его словам, уже заработала общественная приемная, куда может обратиться каждый житель. Новый глава администрации также поздравил жителей Михайловки с наступающими майскими праздниками. "Желаю вам мира, добра и благополучия", - сказал он.Жители Михайловки уже начали сотрудничать с российскими Вооруженными силами, ранее в городе начал действовать пункт добровольной сдачи оружия, выданного в феврале украинскими властями – теперь новая администрация платит жителям по 50 долларов за автомат Калашникова, главным образом сдают именно их.

https://ria.ru/20220426/vasilevka-1785519616.html

https://ria.ru/20220420/berdyansk-1784518052.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новая администрация в подконтрольном ВС РФ запорожском поселке Михайловка Новая администрация начала работу в подконтрольном ВС РФ запорожском поселке Михайловка, вскоре начнутся соцвыплаты, поступит гумпомощь, сообщил РИА Новости глава администрации Сушко 2022-04-29T18:17 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, запорожская область, украина, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр