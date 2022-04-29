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Набиуллина оценила ситуацию на рынке труда
Набиуллина оценила ситуацию на рынке труда - РИА Новости, 29.04.2022
Набиуллина оценила ситуацию на рынке труда
Ситуация на рынке труда РФ достаточно спокойная, но в будущем структура занятости будет меняться структурно и географически, считает глава Банка России Эльвира... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T15:23
2022-04-29T15:23
2022-04-29T15:40
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Ситуация на рынке труда РФ достаточно спокойная, но в будущем структура занятости будет меняться структурно и географически, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина."Ситуация здесь (на рынке труда РФ - ред.) пока достаточно спокойная. К марту этого года мы подошли с исторически низкой безработицей, и подстройка рынка труда сейчас в основном идет через такие механизмы, как отпуска, неполный рабочий день, сокращение премиальных", - сообщила Набиуллина на пресс-конференции.Однако происходящая трансформация экономики ставит перед рынком труда новые задачи, продолжила она, и структура занятости неизбежно будет меняться. "И может потребоваться значимое перераспределение трудовых ресурсов – как между отраслями и профессиями, так и географически", - добавила она."Мы будем оценивать, как эти процессы будут влиять на темпы структурной перестройки экономики, а, значит, и на инфляционные процессы", - сообщила глава ЦБ.
https://ria.ru/20220429/bezrabotitsa-1786113277.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
15:23 29.04.2022 (обновлено: 15:40 29.04.2022)
Набиуллина оценила ситуацию на рынке труда
Глава ЦБ Набиуллина: ситуация на рынке труда в России достаточно спокойная