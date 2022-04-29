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Австрия заморозила недвижимость депутата Госдумы, сообщают СМИ

Австрия заморозила недвижимость депутата Госдумы, сообщают СМИ - РИА Новости, 29.04.2022

Австрия заморозила недвижимость депутата Госдумы, сообщают СМИ

Журнал Profil и телерадиокорпорация ORF утверждают, что Австрия заморозила недвижимость депутата Госдумы Андрея Горохова в Вене и Каринтии в связи с санкциями... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T23:58

2022-04-29T23:58

2022-04-29T23:58

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ВЕНА, 29 апр - РИА Новости. Журнал Profil и телерадиокорпорация ORF утверждают, что Австрия заморозила недвижимость депутата Госдумы Андрея Горохова в Вене и Каринтии в связи с санкциями против России.По данным этих австрийских СМИ, которые, среди прочего, ссылаются на парламентские запросы депутата от право-либеральной партии NEOS Стефани Криспер, Горохов владеет резиденцией на окраине Вены и пентхаусом на озере Вертерзее.Отмечается, что Горохов — один из 351 депутата, проголосовавших за признание независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.Сам Горохов просьбу Profil и ORF о комментарии оставил без ответа.Согласно декларации Горохова за 2021 год, опубликованной на сайте Госдумы, он владеет в Австрии жилым домом площадью 353 квадратных метра и половиной квартиры площадью 217,5 "квадратов".

https://ria.ru/20220429/otzyv-1786271962.html

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в мире, австрия, вена, луганская народная республика, госдума рф