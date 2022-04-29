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В ГД внесли проект о штрафах за строительство в местах воинских захоронений - РИА Новости, 29.04.2022
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В ГД внесли проект о штрафах за строительство в местах воинских захоронений
В ГД внесли проект о штрафах за строительство в местах воинских захоронений - РИА Новости, 29.04.2022
В ГД внесли проект о штрафах за строительство в местах воинских захоронений
Депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму законопроект об административных штрафах до 5 тысяч для граждан и до 100 тысяч рублей для юрлиц за невыполнение... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T10:33
2022-04-29T10:33
общество
ольга тимофеева (депутат гд)
госдума рф
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму законопроект об административных штрафах до 5 тысяч для граждан и до 100 тысяч рублей для юрлиц за невыполнение требований по приостановке строительства в случае обнаружения на территории останков погибших."Он предусматривает административное наказание для тех, кто не выполняет установленные требования о приостановке стройки при обнаружении на земельном участке останков погибших. Для граждан предусматривается предупреждение или штраф от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 20 тысяч, для юридических он составит от 20 до 100 тысяч рублей", - уточняется в Telegram-канале партии.Отмечается, что за повторное нарушение закона для должностных лиц предусмотрена дисквалификация от 6 месяцев до 1 года, а для юрлиц приостановка деятельности на срок до 90 суток.Как рассказала журналистам глава комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений и один из авторов проекта Ольга Тимофеева, наказание может быть ужесточено поправками ко второму чтению."Внося законопроект, уже понимаем, что его надо будет ко второму чтению дорабатывать. Возможно, делать наказание еще жестче. Зачем такие решения сейчас, спустя 80 лет после боев? Затем, что до сих пор находятся тысячи могил бойцов Великой Отечественной и непогребенные останки. Только за один прошлый год эксгумировано и захоронено почти 21 тысяча останков, прочитано 446 медальонов, установлено 1346 имен", - уточнила она.Поправки вносятся в КоАП, авторы предлагают дополнить Кодекс статьей 6.37 "Нарушение требований о сохранении непогребенных костных останков погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов или неизвестных воинских захоронений".
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общество, ольга тимофеева (депутат гд), госдума рф
10:33 29.04.2022
 
В ГД внесли проект о штрафах за строительство в местах воинских захоронений

В Госдуму внесли проект о штрафах за строительство на местах воинских захоронений

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму законопроект об административных штрафах до 5 тысяч для граждан и до 100 тысяч рублей для юрлиц за невыполнение требований по приостановке строительства в случае обнаружения на территории останков погибших.
"Он предусматривает административное наказание для тех, кто не выполняет установленные требования о приостановке стройки при обнаружении на земельном участке останков погибших. Для граждан предусматривается предупреждение или штраф от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 20 тысяч, для юридических он составит от 20 до 100 тысяч рублей", - уточняется в Telegram-канале партии.
Отмечается, что за повторное нарушение закона для должностных лиц предусмотрена дисквалификация от 6 месяцев до 1 года, а для юрлиц приостановка деятельности на срок до 90 суток.
Как рассказала журналистам глава комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений и один из авторов проекта Ольга Тимофеева, наказание может быть ужесточено поправками ко второму чтению.
"Внося законопроект, уже понимаем, что его надо будет ко второму чтению дорабатывать. Возможно, делать наказание еще жестче. Зачем такие решения сейчас, спустя 80 лет после боев? Затем, что до сих пор находятся тысячи могил бойцов Великой Отечественной и непогребенные останки. Только за один прошлый год эксгумировано и захоронено почти 21 тысяча останков, прочитано 446 медальонов, установлено 1346 имен", - уточнила она.
Поправки вносятся в КоАП, авторы предлагают дополнить Кодекс статьей 6.37 "Нарушение требований о сохранении непогребенных костных останков погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов или неизвестных воинских захоронений".
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