Рейтинг@Mail.ru
В ДНР задержали сотрудника СММ ОБСЕ по подозрению в шпионаже - РИА Новости, 29.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220429/zaderzhanie-1786224394.html
В ДНР задержали сотрудника СММ ОБСЕ по подозрению в шпионаже
В ДНР задержали сотрудника СММ ОБСЕ по подозрению в шпионаже - РИА Новости, 29.04.2022
В ДНР задержали сотрудника СММ ОБСЕ по подозрению в шпионаже
Министерство госбезопасности Донецкой Народной Республики задержало сотрудника Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которого подозревают в шпионаже,... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T18:13
2022-04-29T19:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
смм обсе
обсе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774668846_0:0:2828:1591_1920x0_80_0_0_ff45f5c001bd856dc9d6a551210b7028.jpg
ДОНЕЦК, 29 апр — РИА Новости. Министерство госбезопасности Донецкой Народной Республики задержало сотрудника Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которого подозревают в шпионаже, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.По его информации, задержанный — ассистент по вопросам безопасности, гражданин Украины Вадим Голда."Данный гражданин, действуя умышленно, по заданию офицера безопасности ОБСЕ Амана Ахмедзянова и иностранной разведки собирал и передавал информацию о месте дислокации военнослужащих Народной милиции ДНР и объектах промышленности, в том числе государственного и оборонного назначения", — говорится в публикации.Против Голды возбудили уголовное дело.Сотрудников СММ ОБСЕ уже не в первый раз задерживают и в Донецкой, и в Луганской народных республиках. Кроме того, МГБ ЛНР обнаружило документы, подтверждающие, что представители миссии взаимодействовали с Минобороны Украины. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала ОБСЕ расследовать, как и по чьему указанию данные с технических средств СММ передавались украинской стороне. По ее словам, сотрудники миссии занимались, по сути, преступной деятельностью, что нанесло серьезный ущерб репутации самой ОБСЕ.
https://ria.ru/20220428/obse-1786003915.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774668846_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_678ba0eab35050239390106d71bfdeaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, смм обсе, обсе
18:13 29.04.2022 (обновлено: 19:09 29.04.2022)
 
В ДНР задержали сотрудника СММ ОБСЕ по подозрению в шпионаже

Министерство госбезопасности ДНР задержало сотрудника СММ ОБСЕ по подозрению в шпионаже

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредставители мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 апр — РИА Новости. Министерство госбезопасности Донецкой Народной Республики задержало сотрудника Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которого подозревают в шпионаже, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.
По его информации, задержанный — ассистент по вопросам безопасности, гражданин Украины Вадим Голда.
"Данный гражданин, действуя умышленно, по заданию офицера безопасности ОБСЕ Амана Ахмедзянова и иностранной разведки собирал и передавал информацию о месте дислокации военнослужащих Народной милиции ДНР и объектах промышленности, в том числе государственного и оборонного назначения", — говорится в публикации.
Против Голды возбудили уголовное дело.
Сотрудников СММ ОБСЕ уже не в первый раз задерживают и в Донецкой, и в Луганской народных республиках. Кроме того, МГБ ЛНР обнаружило документы, подтверждающие, что представители миссии взаимодействовали с Минобороны Украины.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала ОБСЕ расследовать, как и по чьему указанию данные с технических средств СММ передавались украинской стороне. По ее словам, сотрудники миссии занимались, по сути, преступной деятельностью, что нанесло серьезный ущерб репутации самой ОБСЕ.
Флаг ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 17:54
ОБСЕ объявила о закрытии миссии на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаСММ ОБСЕОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала