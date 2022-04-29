18:13 29.04.2022 (обновлено: 19:09 29.04.2022)
В ДНР задержали сотрудника СММ ОБСЕ по подозрению в шпионаже
Министерство госбезопасности ДНР задержало сотрудника СММ ОБСЕ по подозрению в шпионаже
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 апр — РИА Новости. Министерство госбезопасности Донецкой Народной Республики задержало сотрудника Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которого подозревают в шпионаже, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.
По его информации, задержанный — ассистент по вопросам безопасности, гражданин Украины Вадим Голда.
"Данный гражданин, действуя умышленно, по заданию офицера безопасности ОБСЕ Амана Ахмедзянова и иностранной разведки собирал и передавал информацию о месте дислокации военнослужащих Народной милиции ДНР и объектах промышленности, в том числе государственного и оборонного назначения", — говорится в публикации.
Против Голды возбудили уголовное дело.
Сотрудников СММ ОБСЕ уже не в первый раз задерживают и в Донецкой, и в Луганской народных республиках. Кроме того, МГБ ЛНР обнаружило документы, подтверждающие, что представители миссии взаимодействовали с Минобороны Украины.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала ОБСЕ расследовать, как и по чьему указанию данные с технических средств СММ передавались украинской стороне. По ее словам, сотрудники миссии занимались, по сути, преступной деятельностью, что нанесло серьезный ущерб репутации самой ОБСЕ.
28 апреля, 17:54ОБСЕ объявила о закрытии миссии на Украине