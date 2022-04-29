https://ria.ru/20220429/zaderzhanie-1786224394.html

В ДНР задержали сотрудника СММ ОБСЕ по подозрению в шпионаже

В ДНР задержали сотрудника СММ ОБСЕ по подозрению в шпионаже - РИА Новости, 29.04.2022

В ДНР задержали сотрудника СММ ОБСЕ по подозрению в шпионаже

Министерство госбезопасности Донецкой Народной Республики задержало сотрудника Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которого подозревают в шпионаже,... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T18:13

2022-04-29T18:13

2022-04-29T19:09

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

смм обсе

обсе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774668846_0:0:2828:1591_1920x0_80_0_0_ff45f5c001bd856dc9d6a551210b7028.jpg

ДОНЕЦК, 29 апр — РИА Новости. Министерство госбезопасности Донецкой Народной Республики задержало сотрудника Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которого подозревают в шпионаже, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.По его информации, задержанный — ассистент по вопросам безопасности, гражданин Украины Вадим Голда."Данный гражданин, действуя умышленно, по заданию офицера безопасности ОБСЕ Амана Ахмедзянова и иностранной разведки собирал и передавал информацию о месте дислокации военнослужащих Народной милиции ДНР и объектах промышленности, в том числе государственного и оборонного назначения", — говорится в публикации.Против Голды возбудили уголовное дело.Сотрудников СММ ОБСЕ уже не в первый раз задерживают и в Донецкой, и в Луганской народных республиках. Кроме того, МГБ ЛНР обнаружило документы, подтверждающие, что представители миссии взаимодействовали с Минобороны Украины. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала ОБСЕ расследовать, как и по чьему указанию данные с технических средств СММ передавались украинской стороне. По ее словам, сотрудники миссии занимались, по сути, преступной деятельностью, что нанесло серьезный ущерб репутации самой ОБСЕ.

https://ria.ru/20220428/obse-1786003915.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, смм обсе, обсе