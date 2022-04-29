https://ria.ru/20220429/zaderzhanie-1786093374.html
Полицейские в Москве задержали аферистов, воровавших деньги у пенсионеров
Полицейские в Москве задержали аферистов, воровавших деньги у пенсионеров - РИА Новости, 29.04.2022
Полицейские в Москве задержали аферистов, воровавших деньги у пенсионеров
В Москве задержали двух человек, подозреваемых в создании финансовой пирамиды, сообщил сайт "МВД Медиа". РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T11:14
2022-04-29T11:14
2022-04-29T15:47
происшествия
россия
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Москве задержали двух человек, подозреваемых в создании финансовой пирамиды, сообщил сайт "МВД Медиа".Отмечается, что организованная преступная группа похищала деньги у пожилых людей.По данным следствия, от действий аферистов пострадали 170 человек, предварительная сумма ущерба превысила 100 миллионов рублей.По всем фактам открыли 169 уголовных дел по статье "Мошенничество", их объединили в одно производство.Одного фигуранта арестовали, его соучастницу задержали.
https://realty.ria.ru/20220406/kamchatka-1782082341.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, россия
11:14 29.04.2022 (обновлено: 15:47 29.04.2022)
Полицейские в Москве задержали аферистов, воровавших деньги у пенсионеров
Полицейские в Москве задержали аферистов, укравших у пенсионеров сто миллионов рублей
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости.
В Москве задержали двух человек, подозреваемых в создании финансовой пирамиды, сообщил
сайт "МВД Медиа".
Отмечается, что организованная преступная группа похищала деньги у пожилых людей.
"Злоумышленники под видом инвестиционной компании предлагали потерпевшим делать у них вклады под высокие проценты в сверхприбыльные проекты. Кроме того, гражданам сообщали о якобы имеющейся возможности возврата финансов. В действительности же злоумышленники присваивали себе все денежные средства, полученные от пенсионеров", — говорится в публикации.
По данным следствия, от действий аферистов пострадали 170 человек, предварительная сумма ущерба превысила 100 миллионов рублей.
По всем фактам открыли 169 уголовных дел по статье "Мошенничество", их объединили в одно производство.
Одного фигуранта арестовали, его соучастницу задержали.