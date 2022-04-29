https://ria.ru/20220429/zaderzhanie-1786093374.html

Полицейские в Москве задержали аферистов, воровавших деньги у пенсионеров

Полицейские в Москве задержали аферистов, воровавших деньги у пенсионеров - РИА Новости, 29.04.2022

Полицейские в Москве задержали аферистов, воровавших деньги у пенсионеров

В Москве задержали двух человек, подозреваемых в создании финансовой пирамиды, сообщил сайт "МВД Медиа". РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T11:14

2022-04-29T11:14

2022-04-29T15:47

происшествия

россия

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Москве задержали двух человек, подозреваемых в создании финансовой пирамиды, сообщил сайт "МВД Медиа".Отмечается, что организованная преступная группа похищала деньги у пожилых людей.По данным следствия, от действий аферистов пострадали 170 человек, предварительная сумма ущерба превысила 100 миллионов рублей.По всем фактам открыли 169 уголовных дел по статье "Мошенничество", их объединили в одно производство.Одного фигуранта арестовали, его соучастницу задержали.

https://realty.ria.ru/20220406/kamchatka-1782082341.html

россия

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия