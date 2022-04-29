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Полицейские в Москве задержали аферистов, воровавших деньги у пенсионеров - РИА Новости, 29.04.2022
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Полицейские в Москве задержали аферистов, воровавших деньги у пенсионеров
Полицейские в Москве задержали аферистов, воровавших деньги у пенсионеров - РИА Новости, 29.04.2022
Полицейские в Москве задержали аферистов, воровавших деньги у пенсионеров
В Москве задержали двух человек, подозреваемых в создании финансовой пирамиды, сообщил сайт "МВД Медиа". РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T11:14
2022-04-29T15:47
происшествия
россия
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Москве задержали двух человек, подозреваемых в создании финансовой пирамиды, сообщил сайт "МВД Медиа".Отмечается, что организованная преступная группа похищала деньги у пожилых людей.По данным следствия, от действий аферистов пострадали 170 человек, предварительная сумма ущерба превысила 100 миллионов рублей.По всем фактам открыли 169 уголовных дел по статье "Мошенничество", их объединили в одно производство.Одного фигуранта арестовали, его соучастницу задержали.
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происшествия, россия
11:14 29.04.2022 (обновлено: 15:47 29.04.2022)
 
Полицейские в Москве задержали аферистов, воровавших деньги у пенсионеров

Полицейские в Москве задержали аферистов, укравших у пенсионеров сто миллионов рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Москве задержали двух человек, подозреваемых в создании финансовой пирамиды, сообщил сайт "МВД Медиа".
Отмечается, что организованная преступная группа похищала деньги у пожилых людей.

"Злоумышленники под видом инвестиционной компании предлагали потерпевшим делать у них вклады под высокие проценты в сверхприбыльные проекты. Кроме того, гражданам сообщали о якобы имеющейся возможности возврата финансов. В действительности же злоумышленники присваивали себе все денежные средства, полученные от пенсионеров", — говорится в публикации.

По данным следствия, от действий аферистов пострадали 170 человек, предварительная сумма ущерба превысила 100 миллионов рублей.
По всем фактам открыли 169 уголовных дел по статье "Мошенничество", их объединили в одно производство.
Одного фигуранта арестовали, его соучастницу задержали.
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