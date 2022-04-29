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Посольство КНР: США вводят в заблуждение сравнением Украины и Тайваня - РИА Новости, 29.04.2022
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Посольство КНР: США вводят в заблуждение сравнением Украины и Тайваня
Посольство КНР: США вводят в заблуждение сравнением Украины и Тайваня - РИА Новости, 29.04.2022
Посольство КНР: США вводят в заблуждение сравнением Украины и Тайваня
Ситуация вокруг Украины и вопрос Тайваня принципиально различны, а проводимые в США параллели - это попытка ввести общественность в заблуждение, заявили в... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T17:05
2022-04-29T17:05
в мире
сша
тайвань
китай
минобороны китая
энтони блинкен
у цянь
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Ситуация вокруг Украины и вопрос Тайваня принципиально различны, а проводимые в США параллели - это попытка ввести общественность в заблуждение, заявили в посольстве КНР в Вашингтоне."Тайваньский вопрос и украинская ситуация различны по своей сути и совершенно несопоставимы", - заявил РИА Новости официальный представитель посольства Китая Лю Пэнюй.Как заявил дипломат, параллель между Тайванем и Украиной проводится намеренно для того, чтобы ввести общественность в заблуждение. "США и Тайвань вступили в сговор друг с другом, и некоторые люди намеренно проводят параллель между Тайванем и Украиной, несмотря на то, что это два принципиально разных вопроса. Их цель состоит в том, чтобы ввести общественность в заблуждение и извлечь из этого выгоду", - добавил он."В настоящее время наблюдается новая волна напряжения в Тайваньском проливе. Корни этого в том, что власти Тайваня продолжают продвигать программу независимости, добиваясь поддержки США, и в попытке некоторых в США использовать Тайвань для сдерживания Китая", - сказал представитель посольства Китая.Вопросы о политике на Тайване, в частности, задавали госсекретарю США Энтони Блинкену в ходе слушаний в комитетах палаты представителей и сената на этой неделе. Блинкен подчеркнул, что согласно позиции администрации, "Тайвань должен иметь возможность защитить себя".Ранее министр обороны острова Цю Гочжэн заявил, что если начнется война между Китаем и Тайванем, независимо от того, кто победит, она закончится трагедией для обеих сторон. Он подчеркнул, что "никто не хочет войны".Официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь ранее заявил, что Китай неуклонно придерживается курса на мирное воссоединение с Тайванем, но никогда не потерпит его "независимости". Он подчеркнул, что в мире существует только один Китай, и Тайвань является его неотъемлемой частью, а соотечественники по оба берега Тайваньского пролива разделяют общую судьбу и являются "кровными братьями".Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220429/tayvan-1786195853.html
https://ria.ru/20220426/tayvan-1785502606.html
сша
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в мире, сша, тайвань, китай, минобороны китая, энтони блинкен, у цянь
17:05 29.04.2022
 
Посольство КНР: США вводят в заблуждение сравнением Украины и Тайваня

В посольстве КНР заявили, что США вводят в заблуждение, сравнивая Украину и Тайвань

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗдание китайского парламента в Пекине
Здание китайского парламента в Пекине - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Здание китайского парламента в Пекине. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Ситуация вокруг Украины и вопрос Тайваня принципиально различны, а проводимые в США параллели - это попытка ввести общественность в заблуждение, заявили в посольстве КНР в Вашингтоне.
"Тайваньский вопрос и украинская ситуация различны по своей сути и совершенно несопоставимы", - заявил РИА Новости официальный представитель посольства Китая Лю Пэнюй.
Люди c флагами Тайваня и США на митинге по случаю Национального дня Тайваня в Гонконге - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
Вчера, 16:43
Посольство Китая в США потребовало прекратить снабжение Тайваня оружием
Как заявил дипломат, параллель между Тайванем и Украиной проводится намеренно для того, чтобы ввести общественность в заблуждение. "США и Тайвань вступили в сговор друг с другом, и некоторые люди намеренно проводят параллель между Тайванем и Украиной, несмотря на то, что это два принципиально разных вопроса. Их цель состоит в том, чтобы ввести общественность в заблуждение и извлечь из этого выгоду", - добавил он.
"В настоящее время наблюдается новая волна напряжения в Тайваньском проливе. Корни этого в том, что власти Тайваня продолжают продвигать программу независимости, добиваясь поддержки США, и в попытке некоторых в США использовать Тайвань для сдерживания Китая", - сказал представитель посольства Китая.
Вопросы о политике на Тайване, в частности, задавали госсекретарю США Энтони Блинкену в ходе слушаний в комитетах палаты представителей и сената на этой неделе. Блинкен подчеркнул, что согласно позиции администрации, "Тайвань должен иметь возможность защитить себя".
Ранее министр обороны острова Цю Гочжэн заявил, что если начнется война между Китаем и Тайванем, независимо от того, кто победит, она закончится трагедией для обеих сторон. Он подчеркнул, что "никто не хочет войны".
Официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь ранее заявил, что Китай неуклонно придерживается курса на мирное воссоединение с Тайванем, но никогда не потерпит его "независимости". Он подчеркнул, что в мире существует только один Китай, и Тайвань является его неотъемлемой частью, а соотечественники по оба берега Тайваньского пролива разделяют общую судьбу и являются "кровными братьями".
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Флаг Тайваня - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
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В миреСШАТайваньКитайМинобороны КитаяЭнтони БлинкенУ Цянь
 
 
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