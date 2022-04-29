https://ria.ru/20220429/youtube-1786244060.html
Захарова предупредила о последствиях отключения канала МИД на YouTube
Захарова предупредила о последствиях отключения канала МИД на YouTube - РИА Новости, 29.04.2022
Захарова предупредила о последствиях отключения канала МИД на YouTube
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что если канал МИД РФ на YouTube отключат, "кто-то" из CNN и Би-би-си "поедет домой". РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T19:34
2022-04-29T19:34
2022-04-29T19:34
в мире
технологии
россия
youtube
google
telegram (приложение)
санкции в отношении россии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776329116_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7149c951d6dfbeb9ee0b2c1c0392ced0.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что если канал МИД РФ на YouTube отключат, "кто-то" из CNN и Би-би-си "поедет домой".По ее словам, YouTube продолжает свой поход против свободы слова и любых альтернативных западным точек зрения."Получили уже второе предупреждение от корпорации Google, владеющей сервисом. На этот раз "комитет цензуры" американского IT-гиганта не устроил мой брифинг от 6 апреля. Только вдумайтесь, заблокированным оказалось мероприятие официального представителя министерства иностранных дел с участием российских и зарубежных СМИ, в ходе которого были озвучены российские внешнеполитические позиции по широкому кругу вопросов", - написала Захарова в Telegram-канале.Она добавила, что в качестве причины указывается формулировка - "за нарушение правил сообщества", которые "никому неизвестны", однако "потом мелким шрифтом" пояснили, что речь идет о "дискриминационных высказываниях"."А в отношении кого? Укажите тайминг, фразу. Раз такое дело, давайте в открытую. Кстати, апелляцию к первой блокировке отклонили. Нет и всё. То есть ещё один "страйк" - и канал МИД России в YouTube будет отключен. Вангую. Отключат канал МИД в YouTube - кто-то из CNN поедет домой. И из BBC тоже", - отметила Захарова.
https://ria.ru/20220423/youtube-1785074154.html
https://ria.ru/20220429/youtube-1786071285.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776329116_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d7bd1889df276e8a2142ab85029f21d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, россия, youtube, google, telegram (приложение), санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
Захарова предупредила о последствиях отключения канала МИД на YouTube
Захарова: если канал МИД на YouTube отключат, кто-то из CNN и Би-би-си "поедет домой"