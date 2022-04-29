https://ria.ru/20220429/youtube-1786244060.html

Захарова предупредила о последствиях отключения канала МИД на YouTube

Захарова предупредила о последствиях отключения канала МИД на YouTube - РИА Новости, 29.04.2022

Захарова предупредила о последствиях отключения канала МИД на YouTube

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что если канал МИД РФ на YouTube отключат, "кто-то" из CNN и Би-би-си "поедет домой". РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T19:34

2022-04-29T19:34

2022-04-29T19:34

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технологии

россия

youtube

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санкции в отношении россии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что если канал МИД РФ на YouTube отключат, "кто-то" из CNN и Би-би-си "поедет домой".По ее словам, YouTube продолжает свой поход против свободы слова и любых альтернативных западным точек зрения."Получили уже второе предупреждение от корпорации Google, владеющей сервисом. На этот раз "комитет цензуры" американского IT-гиганта не устроил мой брифинг от 6 апреля. Только вдумайтесь, заблокированным оказалось мероприятие официального представителя министерства иностранных дел с участием российских и зарубежных СМИ, в ходе которого были озвучены российские внешнеполитические позиции по широкому кругу вопросов", - написала Захарова в Telegram-канале.Она добавила, что в качестве причины указывается формулировка - "за нарушение правил сообщества", которые "никому неизвестны", однако "потом мелким шрифтом" пояснили, что речь идет о "дискриминационных высказываниях"."А в отношении кого? Укажите тайминг, фразу. Раз такое дело, давайте в открытую. Кстати, апелляцию к первой блокировке отклонили. Нет и всё. То есть ещё один "страйк" - и канал МИД России в YouTube будет отключен. Вангую. Отключат канал МИД в YouTube - кто-то из CNN поедет домой. И из BBC тоже", - отметила Захарова.

https://ria.ru/20220423/youtube-1785074154.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, россия, youtube, google, telegram (приложение), санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова