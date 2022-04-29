https://ria.ru/20220429/yaroslavl-1786110898.html
Отрубленные головы и пожар как знамение беды. Мистические легенды Ярославля
Отрубленные головы и пожар как знамение беды. Мистические легенды Ярославля - РИА Новости, 29.04.2022
Отрубленные головы и пожар как знамение беды. Мистические легенды Ярославля
“Князьям отрубили головы, но невидимая сила оживила их и они, взяв свои головы, поскакали к воротам…” - это часть древней легенды про одно из мест в центре Ярославля. Якобы ворота открылись перед князьями и закрылись перед врагами, и до сих пор закрыты. Какие ярославские легенды действительно указаны в источниках, а какие - плод воображения гидов?
2022-04-29T12:23
2022-04-29T12:23
2022-04-29T12:23
какая-то мистика
подкаст
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Отрубленные головы и пожар как знамение беды. Мистические легенды Ярославля
“Князьям отрубили головы, но невидимая сила оживила их и они, взяв свои головы, поскакали к воротам…” - это часть древней легенды про одно из мест в центре Ярославля. Якобы ворота открылись перед князьями и закрылись перед врагами, и до сих пор закрыты. Какие ярославские легенды действительно указаны в источниках, а какие - плод воображения гидов?
audio/mpeg
Отрубленные головы и пожар как знамение беды. Мистические легенды Ярославля
“Князьям отрубили головы, но невидимая сила оживила их и они, взяв свои головы, поскакали к воротам…” - это часть древней легенды про одно из мест в центре Ярославля. Якобы ворота открылись перед князьями и закрылись перед врагами, и до сих пор закрыты. Какие ярославские легенды действительно указаны в источниках, а какие - плод воображения гидов?
audio/mpeg
О настоящих мистических преданиях Ярославля рассказывает доцент Ярославского государственного университета, кандидат исторических наук Виктор Куликов. Этот эпизод мы подготовили с помощью "Центра развития туризма "Ярославия".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Звукорежиссер Андрей ТемновГолоса эпизода: Наталия Шашина, Артем Буфтяк, Игорь КривицкийСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграм и канал в Яндекс.Дзене
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подкаст, аудио
Отрубленные головы и пожар как знамение беды. Мистические легенды Ярославля
“Князьям отрубили головы, но невидимая сила оживила их и они, взяв свои головы, поскакали к воротам…” - это часть древней легенды про одно из мест в центре Ярославля. Якобы ворота открылись перед князьями и закрылись перед врагами, и до сих пор закрыты. Какие ярославские легенды действительно указаны в источниках, а какие - плод воображения гидов?